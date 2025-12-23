Bayubas de Abajo da el pistoletazo de salida a las carreras de Navidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La XIII Legua y Media de Bayubas de Abajo da este 24 de diciembre, desde las 11.30 horas, el pistoletazo de salida a las carreras de Navidad. Una prueba que cuenta con la organización de la Asociación Cultural El Retorno y que desde hace algunas fechas agotó sus 555 dorsales. Más participantes que en las doce ediciones anteriores en la carrera de Bayubas. Ante la alta demanda, los organizadores ampliaron el número de inscritos.

La decimotercera edición de esta cita se disputará en la mañana del 24 de diciembre, con salida prevista a las 11.30 horas. Un total de 555 corredores tomarán parte en una fecha que se ha consolidado como una de las pruebas tradicionales de la provincia durante estos días.

La carrera, que discurre por el entorno de esta población soriana, se ha convertido en una cita ineludible para numerosos aficionados al atletismo popular que optan por comenzar la celebración de Nochebuena con una actividad deportiva.

El recorrido de la cita en Bayubas de Abajo es de una Legua y Media, 7.500 varas castellanas o 6.400 metros de nuestros días. Un trazado que discurre por caminos y pistas entre pinares por las inmediaciones de la localidad. Además de las camiseta técnica y la bolsa de corredor, a todos los participantes se les regala un gorro de Papa Noel.

Alfonso Izquierdo, del Club Triatlón Soriano, ganaba el año pasado la Legua y Media de Bayubas de Abajo, en la que han tomado la salida 375 corredores en categoría senior. En feminas, la más rápida fue Claudia Jalón, del Club Atletismo Albacete. Otros vencedores en esta prueba en endicones anteriores fueron Nacho Barranco, Elisa Hernández, Saúl Martínez, María Andrés o Hugo de Miguel.