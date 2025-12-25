Alfonso Izquierdo y Julia Vozmediano ganan la Legua y Media 2025 de Bayubas de Abajo

Momento de la salida de la prueba absoluta en Bayubas de Abajo.Montesegurofoto

Alfonso Izquierdo y Julia Vozmediano fueron los vencedores de la XIII Legua y Media de Bayubas de Abajo, una prueba que tuvo lugar en la mañana de Nochebuena y que reunió a cerca de 600 participantes. 7.500 varas castellanas o 6.400 metros de recorrido.

Un trazado que discurrió por caminos y pistas entre pinares por las inmediaciones de la localidad.

Alfonso Izquierdo, del Club Triatlón Soriano, ganaba en 2024 y de esta forma repite victoria en Bayubas de Abajo. En féminas, la más rápida el año pasado fue Claudia Jalón, del Club Atletismo Albacete. Otros vencedores en esta prueba en ediciones anteriores fueron Nacho Barranco, Elisa Hernández, Saúl Martínez, María Andrés o Hugo de Miguel.