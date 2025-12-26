La cantera del voleibol soriano compite con seis equipos en la Copa de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del voleibol soriano no faltará a la cita de la Copa de España que desde el 27 al 30 de diciembre se celebrará en Valladolid en las categorías infantil, alevín y benjamín. Un total de seis equipos de la capital, cuatro del Sporting Santo Domingo y dos del Río Duero, competirán en la ciudad del Pisuerga.

El Sporting presentará en la Copa de España al Hospital Latorre infantil femenino, a dos escuadras alevines y al benjamín femenino que competirá en alevín 2. El Río Duero, por su parte, acudirá con los conjuntos infantiles masculino y femenino.

El voleibol español tiene una nueva cita con la emoción y el talento joven. Valladolid volverá a acoger, del 27 al 30 de diciembre, una nueva edición de la Copa de España Benjamín, Alevín e Infantil, consolidándose como el gran punto de encuentro del voleibol nacional en categorías de formación.

Durante cuatro días, la ciudad del Pisuerga se convertirá nuevamente en el escenario de uno de los eventos más multitudinarios y vibrantes del calendario, reuniendo a clubes de toda España y mostrando el excelente nivel del trabajo formativo que se realiza en las canteras del voleibol español.

La Copa de España cadete tendrá lugar en Almería, que se volcará con la categoría que, tradicionalmente, ha contado con mayor participación y número de jugadores en la Copa de España, transformando la ciudad en un auténtico escenario de celebración y deporte. La Federación Española de Voleibol anunciaba la convocatoria de una nueva edición de la Copa de España Juvenil y Júnior, el gran evento del voleibol base nacional. La Copa de España abre este año además sus puertas a la inscripción de equipos de categoría sénior y máster (veteranos), para disputar un torneo de nueva creación, abierto a cualquier equipo federado.