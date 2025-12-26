Narros y Ágreda integran el calendario de los Regionales de trail

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León da a conocer el calendario oficial de Carreras por Montaña Trail para la temporada 2026, un programa que volverá a ofrecer a los corredores castellanos y leoneses un completo recorrido por las diferentes modalidades y categorías. El Trail Cerco a los Infantes de Narros y el Neveros Vertical de Ágreda serán las citas en el calendario de los campeonatos autonómicos de Carreras por Montaña. La prueba de Narros tendrá lugar el 28 de marzo y la de Ágreda el 30 de mayo.

El calendario autonómico volverá a combinar campeonatos oficiales y copas, tanto en Carreras por Montaña en Línea como en Carreras Verticales, incluyendo además la modalidad de Campeonato de Corta Distancia en categoría única, retomando el Campeonato de Castilla y León de Ultra y manteniendo una especial atención a las categorías de base.

La actividad competitiva arrancará el próximo 14 de marzo de 2026 en Santa Cruz del Sil (León) con la celebración del Trail del Tornicho, prueba que inaugurará la XX edición de la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea y que también formará parte de las copas en categorías inferiores. Apenas dos semanas después, el 28 de marzo, Narros (Soria) acogerá el Campeonato de Castilla y León de Carreras por Montaña de Corta Distancia en Categoría Única, que se disputará en el marco del Trail Cerco a los 7 Infantes.

El mes de abril tendrá como protagonista el Kilómetro Vertical Puerto del Alacrán, en Casavieja (Ávila), que el 25 de abril será sede del Campeonato de Castilla y León de Carreras Verticales en categorías Infantil y Cadete, además de convertirse en la primera prueba de la XI Copa de Castilla y León de Carreras Verticales. Por si fuese poco, la prueba abulense acogerá es esta edición el Campeonato de España de esta modalidad.

Uno de los grandes hitos del calendario llegará el 10 de mayo en La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde el K-22 Peñalara acogerá el Campeonato de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea Individual en todas las categorías. Esta cita será además la segunda prueba de la XX Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea. La competición continuará el 23 de mayo en Cubillas de Arbas (León) con el Trail Valle de Arbas, tercera prueba puntuable para la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea y final de la Copa en categorías Juvenil, Júnior y Promesa.

El 30 de mayo, Ágreda será el epicentro de las Carreras Verticales con la celebración del Neveros Vertical, que decidirá el Campeonato de Castilla y León de Carreras Verticales Individual en categoría absoluta y en las categorías Juvenil, Júnior y Promesa, y que además puntuará como segunda prueba de la XI Copa de Castilla y León de Carreras Verticales.

La modalidad de ultra distancia tendrá su cita autonómica el 13 de junio en Arenas de San Pedro (Ávila), con el Campeonato de Castilla y León de Ultra que se disputará durante el Ultra Desafío Galayos, prueba de referencia en el calendario nacional que también acogerá en esta edición el Campeonato de España de Ultra.

Ya en verano, el 11 de julio, Pradosegar (Ávila) acogerá la Serrota Xtreme 2026, cuarta y última prueba de la XX Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea, además de ser puntuable como prueba final para la VII Copa de Castilla y León en Línea Infantil y Cadete.

La recta final de la temporada estará marcada por las competiciones por clubes. El 26 de septiembre, el Peñalara Vertical Trail, en La Granja de San Ildefonso (Segovia), decidirá el Campeonato de Castilla y León de Carreras Verticales por Clubes y pondrá el broche a las Copas de Castilla y León de Carreras Verticales en todas las categorías. Finalmente, el 18 de octubre, Miranda de Ebro (Burgos) será escenario del Campeonato de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea por Clubes, que se celebrará en el marco de la CXM Miranda de Ebro.

Con este completo calendario, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León reafirma su compromiso con el desarrollo de las Carreras por Montaña, ofreciendo un programa equilibrado y adaptado a todas las categorías, que volverá a situar a Castilla y León como uno de los referentes nacionales de este deporte.