Marta Pérez y Nacho Barranco ganan la XXX Carrera de Navidad

Todo quedó en casa. Así se puede resumir el resultado de la XXX edición de la Carrera Popular de Navidad con las victorias de Marta Pérez y Nacho Barranco en una prueba que reunió finalmente a un total de 1.725 participantes. Una pareja de sobra conocida en el atletismo -ella más que él- que se imponía con autoridad en los 2.700 metros de recorrido de la cita organizada un año más por el Club de Atletismo Puente del Canto.

Fue una jornada deportiva, lúdica, festiva y solidaria que arrancaba a las 18.30 horas y que llenaba de colorido y diversión las céntricas calles de la capital soriana. Disfraces de lo más variopintos con motivos navideños en una de las tardes más esperadas por el atletismo popular soriano.

Este año, la carrera era solidaria con la Asociación Párkinson de Soria. Beneficiaria de la recaudación económica de las inscripciones de la prueba (cinco euros los adultos y tres los menores de 14 años). Una labor social a través del deporte con la participación de familias y grupos de amigos que como objetivo principal tenían pasar un rato divertido. La jornada vespertina acababa con los clásicos sorteos de regalos entre los corredores. Desde luego que no faltó ese vaso de chocolate para mantener el calor del esfuerzo de la carrera.

Nacho Barranco ya ganaba el año pasado y con el triunfo de este 2025 podría haber perdido hasta la cuenta de las veces en las que ha sido el primero en cruzar la línea de meta. Eso sí, es la primera vez que vencía en la plaza de los Doce Linajes ya que por falta de espacio en la Plaza Mayor hubo que reubicar la salida y la llegada. Jordán Lázaro fue segundo e Ignacio Lahuerta tercero. Entre las féminas, la campeona Marta Pérez era la mejor y superaba a Elisa Hernández, quien se hacía con el triunfo en 2024. Aitana Soria iba a ser la atleta que completaba el podio situado en los alrededores del Palacios de los Condes de Gómara.

Los seis mejores clasificados de una Carrera de Navidad en la que ganaron todos los participantes y también organizadores. Una buena causa que merece la pena. La clásica navideña ha cumplido tres décadas y desde el Puente del Canto a buen seguro que en breve se comenzará a pensar en la siguiente edición.