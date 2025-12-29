Las infantiles del Hospital Latorre y los alevines del Sporting Río Duero apuntan al podio de la Copa de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting están describiendo una inmaculada trayectoria en la Copa de España, en la que se clasificarán para la gran final si este lunes, a partir de las 12.30 horas, derrotan al Esplugues de Barcelona. También mantienen sus opciones de subir al podio los alevines del Sporting Río Duero, quienes necesitan un triunfo el martes ante el Fútbol Club Barcelona para acceder al partido por el tercer puesto. Este equipo surgió a raíz del acuerdo de colaboración suscrito este pasado verano entre los dos clubes de Soria. Otro de los combinados originados a partir de que ambas canteras se empezaran a gestionar de forma conjunta es el Río Duero Sporting infantil, que jugará este lunes las semifinales de esta competición que organiza la Real Federación Española de Voleibol y que reúne a 209 equipos en Valladolid.

El Hospital Latorre Sporting logró la victoria el domingo (2-0) frente al Algaida de Mallorca en el partido que le daba acceso a luchar por las seis primeras plazas en la clasificación final. En la Segunda Fase quedó encuadrado en un grupo con el Colegio San Ignacio de Oviedo, al que batió por un ajustado 2-1 (18-16 en el tercer set), y con el Esplugues barcelonés, al que se medirá el lunes, a las 12:30 horas. El lunes descansan los alevines del Sporting Río Duero que, tras ganarle por la mañana al Mintonette B de Almería (2-0) y caer derrotados (2-0) ante el Leganés madrileño, se midieron ya en la Segunda Fase al Manzanares de Madrid (victoria por 2-0) y al Mintonette A (derrota por 2-0). Ganarle al Fútbol Club Barcelona le abriría al Sporting Río Duero la puerta para luchar por las medallas.

En similar situación se encuentra el equipo infantil A procedente del acuerdo entre el Río Duero y el Sporting, que doblegó el domingo al Alcorcón madrileño (2-0) en cuartos de final y buscará el billete para la final este lunes, ante el Paterna-Liceo Osos de Valencia. Previamente, el Río Duero Sporting había batido al L’Illa Grau de Castellón (2-0), al Mintonette (2-0) y al Barberá barcelonés (2-1). Las alevines del Sporting Santo Domingo A perdieron el domingo frente al VCV Colón de Valladolid (2-0) y contra el Esplugues (2-1) y pueden alcanzar todavía la novena plaza. Las benjamines del Sporting Santo Domingo cayeron en la segunda jornada ante el Rivas de Madrid (2-0), el Feel Alcobendas (2-0) y el Esvol B cántabro (2-0) y tratarán el martes de eludir la última plaza de la clasificación final.