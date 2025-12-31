Carlos Cortés, jugador de billar: "Soria es un lugar bastante bueno para jugar"

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El billar ha arraigado en Soria, tanto a nivel competitivo como de afición por su práctica insistente, constante y habitual. Y lo ha logrado como suele ocurrir con los deportes minoritarios en entornos donde antes no se conocía su presencia ni su desarrollo. Gracias a la labor de auténticos pioneros, visionarios o, simplemente, seguidores incansables de estas disciplinas a las que se asomaron en un principio por razones dispares y de las que ya es complicado, mucho, descabalgarse.

Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en Carlos Cortés. Iniciado en el mundo del billar con cuatro años, gracias a la influencia de sus padres, otros pioneros en Soria con el Bar Carambola, epicentro del billar en la capital durante muchos años aunque no el único, al cumplir la docena ya se lo tomaba en serio.

Carlos Cortés.MARIO TEJEDOR

Presente siempre en todos los eventos relacionados con el billar, Carlos ha pasado por las tres modalidades oficiales de esta disciplina deportiva: el snooker (se juega en una mesa más alargada con un taco y 22 bolas, 15 rojas con un valor de un punto cada una y seis de diferentes colores con puntuaciones distintas según el color); el billar americano ya sea bola-8, bola-9, bola-10, entre otras, (se juega en una mesa con seis troneras y el objetivo es meter las bolas de un tipo, lisas o rayadas, en las troneras); y carambola (con un taco y tres bolas con el propósito de emplear la bola asignada al jugador para tocar con ella las otras dos y hacer una carambola) con varias posibilidades desde las tres bandas, la libre, cuadros, a la artística como por ejemplo el 5 Quillas, en pleno auge en los últimos tiempos.

El billar es reconocido por el COI (Comité Olímpico Internacional) como deporte desde 1998. Ya se conocía de su existencia en los siglos precedentes, XVIII y XIX a partir de un juego de césped similar al croquet, según recoge su historia. Ha evolucionado mucho, del suelo a una mesa, potenciado por los practicantes americanos. También en Soria donde El Casino congrega a buena parte de los aficionados.

El Casino es uno de los escenarios para la práctica de billar.MARIO TEJEDOR

El Club Amistad Numancia de billar aglutina a los jugadores con inquietudes competitivas. Una treintena de federados defienden los intereses del club en diferentes eventos y competiciones. La lista de jugadores es amplía con nombres reconocibles de muchos años de trayectoria, y novedades incorporadas en las campañas siguientes (Carlos Cortés, Javier del Santo, Pedro Camarero, Eduardo Molina, el presidente Iñaki Pardo, Felician Farcas, César Martinicorena, Jesús P. Barquín, Rodrigo Brezzo, Jerónimo Miguel, Enrique Bravo, Fernando Méndez, Rafael Soto, entre otros porque siempre se queda algún nombre en el camino).

Además de la actividad en las mesas del Casino, el billar toma protagonismo con la Escuela Municipal, operativa desde 2009, con cinco mesas, tres de carambola y dos de americano donde durante una hora y un día a la semana, medio centenar de practicantes se dan cita. También se disputan partidas sociales entre los aficionados sin pretensiones competitivas, únicamente juego y entretenimiento. Se completa el cuadro de posibilidades para los practicantes con las mesas en Camaretas o las próximas a El Salvador, cuatro de menor dimensión en la modalidad de americano.

Competición y entretenimiento en la práctica de billar.MARIO TEJEDOR

En el ámbito de la competición, el Club Amistad Numancia presenta equipos en la Liga Nacional, primera categoría, de billar a tres bandas, el 5 Quillas desde 2023 con Pedro Camarero y Carlos Cortés como referentes, billar americano con una liga incipiente y su presencia por primera vez, además de los torneos de ámbito internacional a local en los que participan los jugadores del club soriano, como el torneo de Soria a celebrar el próximo mes de mayo los días 1, 2 y 3.

El billar se entiende como un deporte social, con compañeros en competencia, que se realiza en espacios habilitados aunque también cabe la posibilidad de ejercitarse en sitios privados y particulares por la posibilidad de instalar una mesa en zonas de esas características y sin pretensiones de rivalizar con nadie, o todo lo contrario.

El billar es un deporte abierto a todos los practicantes.MARIO TEJEDOR

«Los rivales, según expone Carlos Cortés, siempre ayudan a mejorar. Las pugnas y los comentarios, charlas y opiniones, mejoran la práctica» de una disciplina difícil con posibilidades siempre de mejorar. «Soria es un lugar bastante bueno para jugar, es un lugar agradable y no es caro respecto a otros deportes», destaca el billarista, exigente con el material, como la mayoría de los aficionados y tajante al hacer autocrítica: «Tenemos que aceptar que no se mejora si desviamos la atención a culpabilizar de nuestro nivel a otras facetas del juego». No es el caso porque Carlos Cortés ha demostrado a lo largo del tiempo su predisposición a superar obstáculos con su juego y sus resultados.