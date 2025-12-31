Un decepcionante 2025 para el Numancia queda atrás

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El 2025 se despide, queda ya atrás, y la primera conclusión para el Numancia es lo decepcionante que ha supuesto su trayectoria. Los resultados no han acompañado al club soriano, que no le alcanzó para dominar la competición de cara al ascenso directo por la vía del primer puesto en el Grupo 1 de la Segunda Federación, que, debido a ese desenlace desfavorable, se quedó a las puertas en junio del ascenso en la promoción, descabalgado por el Teruel, y que repite en la presente campaña otra vez en una categoría menor en la que tampoco muestra una jerarquía suficiente para imponerse, de momento, al resto de aspirantes a los puestos de privilegio.

Decepcionante actuación del Numancia porque no ha respondido a las expectativas generadas desde su entorno, afición y protagonistas en el terreno de juego. Aitor Calle dirigió la nave en la campaña anterior sin consumar el ascenso tan necesario y deseado en el club numantino. El relevo lo recogió Abel Segovia. Duró seis jornadas antes de que fuera despedido y sustituido por Ángel Rodríguez, contratado para elevar el nivel y pelear por el asenso. Su irrupción abrió una fase ilusionante, frenada en las últimas semanas.

Resultados del CD Numancia en 2025.HDS

Otro curso más, el 2024-25, malogrado y desde el descenso de Segunda división, temporada 2019-20, se encadenan las malas sensaciones y las experiencias desfavorables con el único paréntesis del ejercicio 2021-22 cuando terminó primero en Segunda Federación para dar el salto a la Primera. Alegría efímera. Le duró una temporada para caer, de nuevo, a la cuarta categoría del fútbol. Esta campaña, 2025-26, es la tercera consecutiva sin resultados que le devuelvan la sonrisa y le avalen como uno de los favoritos.

Un periodo. el de 2025, al que no le acompaña tampoco las alegrías económicas. El Numancia presentó en su última Junta General de Accionistas unas pérdidas de 939.685 euros durante la temporada pasada, la 2024-2025. Estos números negativos se unen a los de las cinco campañas anteriores incrementando el déficit en 5.705.866 euros. Casi seis millones de pérdidas desde 2019, el segundo de Football Newco como propietario del club.

En el apartado deportivo, el Numancia se despide de 2025 con un total de 39 partidos disputados, sumados los de la Liga regular, la Copa y los enfrentamientos por el ascenso en la promoción. De este número de compromisos, el conjunto rojillo salió airoso en 19 citas, victorias que no le han permitido dominar la competición. Una docena de veces se ha visto superado por sus rivales, una de ellas determinante en la final de los cruces de promoción frente al Teruel. Y ocho partidos los cerró con un empate, insuficiente para sumar los puntos necesarios en el camino hacia Primera Federación.

La recta final de 2025 ha agravado la situación clasificatoria del grupo de Ángel Rodríguez con dos derrotas consecutivas, que le han alejado de la zona de promoción. A falta de un partido de la primera vuelta, todavía está a punto de sacar más provecho al 2026.