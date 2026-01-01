El 2026, abierto a todas las aspiraciones del CD Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Bienvenido 2026. El Numancia espera al nuevo año sin apenas tiempo de digerir lo que el anterior le ha deparado: la decepción de no ascender de manera directa ni tampoco vía promoción de ascenso al caer en la final con el Teruel; y en estos momentos, fuera de los puestos de la lucha por subir de categoría. El 2026 abre un abanico de posibilidades.

Los compromisos de enero se presentan de manera exigente en la carrera por los puestos de ascenso. Lo más próximo está tan cercano que no cabe ninguna duda antes de completar frente al Oviedo Vetusta la primera vuelta de la temporada. A esa cita, el club soriano se asoma fuera de los puestos de promoción de ascenso y con una dinámica nada favorable, dos derrotas consecutivas para cerrar el 2025, año decepcionante por completo al no consumarse el ascenso. Muy cercano. Inalcanzable finalmente por la derrota con el Teruel en la final de la promoción de ascenso. Frustración.

Ese sentimiento es el que se debe alejar como el año recién finalizado. Se abre un periodo para cambiar la dinámica de decepciones y optar en la presente campaña a elevar el tono futbolístico y escalar en el escalafón competitivo, por exigencia, necesidad y palmarés. Al Numancia se le abre un horizonte de posibilidades desde enero hasta el final del curso.

De nuevo, la oportunidad de dejar atrás tantas campañas en las ligas menores con rivales de un nivel, hasta el momento, parejo al grupo de Ángel Rodríguez, aunque con un cartel de una jerarquía asequible pero a los que no termina de someter. Ahí se dirige el reto.

Lo más próximo en 2026 es el partido de vuelta a la competición frente al filial del Oviedo, que el domingo 4 de enero en Los Pajaritos a partir de las 12.00 horas, tomará el pulso al conjunto soriano en su regreso. El coliseo numantino se pone a prueba después de las dos derrotas consecutivas, una lejos de Soria y otra en el campo rojillo, del cierre del año precedente.

Dos reveses que han dañado la confianza en el Numancia, capaz de pelear justo antes de esas dos jornadas por aupares a lo más alto de la clasificación a comenzar 2026, cerrando la primera vuelta de la competición, con urgencias de cara a no ceder en la lucha por los puestos de privilegio. Así comienza el nuevo año.

Durante este periodo en que se recorrerá la segunda parte del curso, el Numancia sabe que arrancará la vuelta definitiva del campeonato frente al Rayo Cantabria lejos de Soria, el próximo 11 de enero a partir de las 12.30 horas.

Sin conocer aún fechas ni horarios, la lista incluye a todos los rivales por lo que la posibilidad de mejorar en la clasificación se encuentra en manos de un grupo de jugadores a los que la primera reacción tras la incorporación de Ángel Rodríguez se ha frenado. De más a menos en resultados y prestaciones en las últimas fechas, la recuperación es imprescindible para la pretensión del ascenso.

Entrenamiento

Con la vista fijada en el partido del domingo, la plantilla del CD Numancia realizó una nueva sesión de entrenamiento en el estadio de Los Pajaritos. En horario de mañana, Ángel Rodríguez dirigió a sus jugadores, que se reencontrarán con la competición frente al Oviedo Vetusta en el último enfrentamiento de la primera vuelta de la liga regular en el Grupo 1 de Segunda Federación.

El rival asturiano ocupa la tercera posición (30 puntos), aventajando a los numantinos en tres (27). Un enfrentamiento por la parte alta de la tabla, de enorme trascendencia para ambos ya que ninguno de los dos contendientes quiere perder opciones en la carrera hacia los primeros puestos. El equipo castellano cerró 2025 preparando concienzudamente este duelo e inicia 2026 de la misma manera.

Hoy contará con una nueva sesión de entrenamiento, al igual que mañana. Otro de los compromisos del primer equipo es la visita al Hospital de Santa Bárbara, fijada para hoy alrededor de las 13.00 horas.

Los destinatarios de la visita, como ya es tradición, los niños ingresados en el hospital En oportunidades precedentes, jugadores y miembros del cuerpo técnico aprovecharon la ocasión para acompañar a los niños y, además, agasajarles con regalos. Antes de su paso por el Hospital, el técnico Ángel Rodríguez repasará la actualidad del equipo, 12.30 horas en la sala de prensa de Los Pajaritos.

Por último, el mercado de invierno comienza hoy y se prolongará durante un mes. En este período los equipos pueden incorporar a refuerzos de cara a la segunda vuelta de la liga.