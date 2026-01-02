Apoyo y regalos para los niños sorianos ingresados en Pediatría

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El periodo navideño establece unos actos ineludibles dentro de su agenda de tradiciones. Una que ya se ha institucionalizado es la de la visita de varios representantes del CD Numancia al Hospital Santa Bárbara de la capital soriana, más concretamente a la Unidad de Pediatría.

Los niños ingresados recibieron la visita de varios miembros del club, que les obsequiaron con regalos, saludos, apoyo y muchos ánimos. La escena se repetirá multitud de veces y la respuesta de los niños será siempre la misma, caras de sorpresa y alegría por la presencia de los numantinos y agradecimiento por la visita y los obsequios.

A la finalización de la sesión de entrenamiento, el director deportivo del club rojillo, José Alejandro Huerta, abanderó la representación del Numancia acompañado del entrenador del primer equipo, Ángel Rodríguez, y de cuatro jugadores de su plantilla, Óscar de Frutos, Joel Jiménez, Dani García y Gexan Elosegi.

Los futbolistas y el técnico repartieron entre los niños gorras, bufandas, bodys a los más pequeños... unos obsequios que no quedarán en el olvido ya que aproximarán al equipo a los futuros aficionados, además de convertir una jornada hospitalaria rutinaria en un día especial por la llegada y presencia de los representantes rojillos.

Una muestra de apoyo con los pequeños pacientes de la Unidad de Pediatría, que sufren alguna patología y también con los que cuidan de ellos para su recuperación. Un ejercicio de empatía con los más necesitados por su estado de salud. Un gesto de apoyo muy agradecido.