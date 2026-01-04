El Grupo Herce Río Duero Soria regresa a los entrenamientos

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Río Duero está de vuelta. Escasos días de descanso para digerir la derrota de la final de la Supercopa de voleibol frente al CV Guaguas y regreso a la rutina de los entrenamientos y preparación antes de comenzar enero con el primer encuentro de la segunda vuelta en Manacor el próximo sábado 10 de enero. Duelo entre el segundo clasificado, el conjunto celeste (29 puntos), y el cuarto de la Superliga, el equipo balear (22 puntos).

Los jugadores dirigidos por Alberto Toribio recuperaron el pulso de la preparación en una doble sesión. La exigencia del calendario con partidos durante todo el mes, además de la presentación del Grupo Herce en la competición continental de la CEV a finales de enero, exige una puesta a punto en condiciones. Para febrero se abre el horizonte de la Copa del Rey, segundo título de la competición doméstica.

El Grupo Herce no debutará en Europa hasta finales de mes. Todavía no se ha fijado la fecha de su enfrentamiento ni tampoco se conoce el rival porque los posibles contendientes pasan una eliminatoria de la que ha quedado exento el club soriano. Su estreno podría fijarse el próximo 21 de enero en un cruce a doble vuelta con el partido definitivo a la finalización de enero, del 27 al 29.

Hasta ese momento, el Grupo Herce Río Duero se medirá al Manacor, en el primer partido de la segunda vuelta (10-01-26), al Conqueridor Valencia en Soria (17-01-26), al Unicaja en Almería (24-01-26) y al Tarragona SPSP en Los Pajaritos (31-01-26).

El siguiente paso será afrontar el mes de febrero con partidos ante Pamesa Teruel en Soria (7-02-26), Leganés en territorio madrileño (14-02-26) y San Roque, en Los Pajaritos (21-02-26). El mes de febrero se despide con la celebración de la Copa del Rey en Valencia, del 26 de febrero al 1 de marzo en el Pabellón Fuente de San Luis, La Fonteta. Un horizonte de citas para el Grupo Herce que ya está de vuelta tras perder la final de la Supercopa el 29 de diciembre.