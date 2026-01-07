Almazán y Numancia B llegan al 'paso del Ecuador'

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Tercera Federación cierra este fin de semana la primera vuelta y tanto Sociedad Deportiva Almazán como Numancia B tienen este sábado dos partidos de la máxima exigencia ante el Santa Marta y el Unionistas de Salamanca B. Los adnamantinos visitan uno de los campos más complicados del grupo en su deseo de escalar posiciones en la clasificación y los numantinos afrontan un compromiso crucial en la pelea por conseguir la salvación. La resaca de la Navidad llega fuerte para los dos equipos sorianos de la categoría.

El Almazán juega desde las 16.15 horas de este sábado en tierras salmantinas visitando al siempre exigente Santa Marta, un equipo que está en la zona alta de la clasificación y que no descarta nada en la presente temporada. El conjunto entrenado por Pablo Ayuso busca los primeros puntos del año 2026 como visitante y sabe que para sacar puntos en tierras charras tendrá que hacer muy bien las cosas.

Los adnamantinos se encuentran en la zona media de la clasificación, aunque están pendientes de la disputa del partido aplazado ante el Atlético Mansillés que estaba programado para fin de 2025, pero que no se pudo disputar por la lluvia en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas.

El primer objetivo de este Almazán es sumar los puntos suficientes para asegurar la continuidad en la categoría y los de la villa saben que la segunda vuelta de la competición se puede hacer muy larga si no acaban de salir los resultados esperados. Los de Ayuso no descartan mirar hacia arriba en la clasificación, aunque lo primero es certificar la salvación.

El Almazán completaba una primera vuelta irregular. La primera victoria se hizo de rogar y hubo que esperar más de un mes para poder sumar de tres en tres. A la sexta fue la vencida para los adnamantinos al conseguir su primera victoria de la temporada ante el Mojados, colista de la clasificación en el mes de octubre con sólo un punto en su casillero. Una goleada por 4-1 más que necesaria para un conjunto adnamantino que había encadenado dos derrotas seguidas y que se encontraba en la zona baja de la clasificación. Poco a poco el Almazán fue enderezando el rumbo para poner tierra de por medio con el descenso.

También jugará el sábado el Numancia B ante el Unionistas de Salamanca B en un encuentro por todo lo bajo de la clasificación entre dos equipos que sólo han cifrado sus objetivos en lograr la permanencia. La cita será a las 16.00 horas en la Ciudad Deportiva y el filial rojillo no se puede permitir de dejar escapar puntos ante un rival directo por no bajar.

El Numancia B cambiaba de entrenador a principios de diciembre al presentar la dimisión José Luis González. Fredy Vera se hizo con el banquillo dando el salto desde el Numancia juvenil. El filial ha pagado el peaje de la inexperiencia en la primera vuelta de la Liga y de cara a la segunda confían en reaccionar. El primer paso fue ganar al Júpiter Leonés en el último encuentro de 2025.