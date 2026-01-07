El Piacenza italiano será el rival del Grupo Herce en los octavos la Copa CEV

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Piacenza italiano será el rival del Grupo Herce Soria en los octavos de final de la Copa CEV, que a doble partido se celebrará en las dos últimas semanas de este mes de enero. El conjunto transalpino, que había ganado en la ida al Ceske Budejovice, tuvo que sudar la clasificación ya que el pase no se decidía hasta el set de oro por un apretado 17-19. El Ceske Budejovice forzó el set decisivo al vencer 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, 25-22) y empatar la eliminatoria.

El Grupo Herce Soria se metía directamente en los octavos de final de la Copa CEV por una carambola que se produjo en el sorteo de las competiciones europeas que se celebraba en Luxemburgo en el mes de julio. Los celestes entraban en liza en los dieciseisavos de final, aunque la sorpresa para todos fue que en esta ronda no iba a tener rival por el azar de los emparejamientos.

Así, los sorianos no comenzarían la competición continental hasta finales de este mes. El choque de ida se jugará en Soria entre los días 20 y 22 de enero y la vuelta en Italia entre el 27 y 29 de enero. El mejor voleibol continental regresará a Los Pajaritos.