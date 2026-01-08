Protagonismo de los sorianos Víctor Chamarro y David Maján con España en el torneo WEVZA sub18

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La selección española sub18 masculina se mantiene invicta en el Torneo WEVZA después de ganar a Países Bajos por 3-0, un partido en el que los sorianos Víctor Chamarro y David Maján tuvieron gran protagonismo al contar con muchos minutos en la rotación de Fredinson Mosquera.

El equipo español volvió a mostrar su eficacia en todas las facetas para doblegar a los centroeuropeos y mantener el liderato del torneo que se celebra en la localidad portuguesa de Viana do Castelo. España se medirá este viernes con Portugal y en caso de ganar se jugará el sábado ante Francia el billete para el Campeonato de Europa de la categoría.

Los jugadores sub 18 son los nacidos en 2009 y 2010 y tanto Víctor como David son de 2010, siendo de los más jóvenes de la selección española.