Arranque de año exigente para el Ingenieros en Los Pajaritos ante Universitario de Zaragoza

Tras el parón navideño, los equipos sénior femenino y masculino del Ingenieros de Soria retoman la competición este sábado 10 de enero en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, en una doble jornada de máxima exigencia frente a Universitario de Zaragoza.

El sénior femenino será el primero en entrar en escena, a partir de las 11:30 horas, en un encuentro complicado ante uno de los colíderes de la clasificación. El conjunto soriano afronta el partido con la intención de prolongar las buenas sensaciones mostradas en las últimas jornadas, donde fue capaz de competir durante varios minutos de tú a tú ante Fénix Rugby, el otro colíder del campeonato. El objetivo será mantener ese nivel de seriedad, orden y competitividad ante un rival de entidad, aprovechando el regreso a casa para seguir creciendo como grupo y consolidando el trabajo realizado.

A continuación, a las 13:30 horas, será el turno del sénior masculino, que recibirá al líder invicto de la Primera Regional Aragonesa. El equipo zaragozano se presenta en Soria tras completar una primera vuelta impecable, sin haber cedido ningún punto, mostrando una notable solidez en todas las fases del juego. En el encuentro de ida, el Ingenieros fue capaz de competir y mantenerse en partido hasta el tramo final, donde Universitario consiguió abrir brecha en el marcador durante los últimos quince minutos. En esta ocasión, el conjunto soriano buscará volver a plantar cara al rival más en forma de la competición, apoyándose en el trabajo colectivo y en el impulso de jugar ante su afición.

La jornada se presenta como una exigente prueba para ambos equipos en el arranque del nuevo año, con el objetivo de seguir avanzando en su proceso competitivo y medir su evolución ante uno de los conjuntos más fuertes del campeonato.