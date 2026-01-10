Derrota del Almazán ante un Santa Marta que reacciona en la segunda parte (3-2)

Publicado por Área 11 Santa Marta de Tomes Creado: Actualizado:

UD Santa Marta de Tormes: Saldaña, Villardón, Marín, Cascón, Chopi (Lucas, 84´), Santos (Mayo, 65´), García, Collado (Martín, 77´), Castro (Takyi, 77´), Iulian y Pérez.

SD Almazán: Varea, De Frutros (Catalina, 77´), Checa, Losilla, Santa Cruz (Jesús, 57´), González (Ayoub, 70´), García, Gil (Martínez, 77´), Moreno, Jiménez y Junyent (Cessay, 70´).

Goles: 0-1 (7´): Junyent. 1-1 (46´): Gabi. 2-1 (49´): Chopi. 3-1 (60´): Gabi. 3-2 (85´): Losi.

Árbitro: Lozano Garrote (castellanoleonés). Tarjetas amarillas al local Coque; y a los visitantes Gil, Checa y García.

El conjunto que dirige Pablo Ayuso saltó al terreno de juego con mucho ímpetu y logró adelantarse en el luminoso de San Casto. El dominio visitante fue notable en la primera mitad, pero el Almazán perdonó en exceso y pagó un peaje demasiado caro tras el descanso. Los santamartinos salieron en la segunda manga con mejores sensaciones, le dieron la vuelta al partido y acabaron llevándose los tres puntos ante un Almazán algo perdido tras la remontada local.

Prueba de nivel para el Almazán. El equipo de Pablo Ayuso afrontaba en esta jornada 17 una difícil papeleta ante uno de los conjuntos más regulares de la temporada. El Santa Marta de Tormes se sitúa en la zona noble de la tabla y pelea por no descolgarse del primer puesto de la clasificación, actualmente compartido por Atlético Tordesillas y Guijuelo. El choque comenzó con moderación, con el balón circulando de un lado a otro, cautela y sin precipitaciones por parte de ambos equipos. Ni locales ni visitantes querían cometer errores innecesarios en el arranque, pero la eficacia inicial fue para los adnamantinos. Antes de cumplirse los diez primeros minutos, Junyent adelantó al Almazán y encarriló el encuentro para los pupilos de Ayuso.

Con el paso de los minutos, el ritmo se animó sobre el tapete verde y el colegiado señaló pena máxima a favor de los locales. El capitán ejecutó el penalti, pero una gran intervención de Varea mantuvo por delante al conjunto visitante. Los de Mario Sánchez insistieron en busca de la igualada, pero un inspiradísimo Varea bajo palos fue clave para sostener la ventaja. Sin tiempo para más y pese a los intentos locales por equilibrar el marcador, el Almazán llegó al descanso por delante gracias al tempranero tanto de Junyent y a las acertadas acciones de su guardameta.

Tras el paso por vestuarios, los santamartinos tiraron de oficio y continuaron picando piedra en busca del empate. En el minuto 47 llegó la recompensa para el conjunto local, con un gol de Gabi, que se hizo con el balón dentro del área y no dudó en enviarlo al fondo de las mallas. Regresó la igualdad máxima en San Casto, con toda la segunda parte por delante. Un inspirado Gabi volvió a ser protagonista al forzar un segundo penalti para los locales, que esta vez sí se transformó: Chopi lanzó desde los once metros y los de Mario Sánchez culminaron la remontada con un gran inicio de la segunda mitad ante un Almazán cada vez con menos margen de reacción.

La inercia ofensiva local fue apabullante y Gabi volvió a aparecer con protagonismo absoluto. En el minuto 60 firmó el 3-1 para dejar muy encarrilado el encuentro. Se le hizo cuesta arriba el partido a los adnamantinos pese a su buen primer tiempo. Aunque el conjunto visitante dispuso de alguna ocasión para recortar distancias, un Saldaña más seguro en la segunda parte salvó a los suyos con intervenciones de mérito. Losi puso el 3-2, pero fue demasiado tarde para rescatar al menos un punto. El Almazán fue superior en la primera mitad, perdonó en exceso y acabó viendo cómo su rival se llevaba los tres puntos. Con esta derrota, el conjunto de Pablo Ayuso cae hasta la décima posición y se queda con 20 puntos.