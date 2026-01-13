El soriano César Palacios entrena con el Real Madrid de Arbeloa y podría jugar la Copa del Rey ante el Albacete

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

César Palacios entrenó este martes con el Real Madrid de Álvaro Arbeloa y habrá que ver si el soriano entra en la convocatoria para el partido de la Copa del Rey que el conjunto blanco tiene que jugar el miércoles en Albacete, un partido que será ofrecido por La 1 de Televisión Española a partir de las 21.00 horas. Será el estreno de Arbeloa después de la destitución de Xabi Alonso.

Además de Palacios, los otros canteranos que se han ejercitado a las órdenes de Arbeloa en la sesión de trabajo del primer equipo madridista ha sido Fran González, Sergio Mestre, David Jiménez, Joan Martínez, Jorge Cestero y Manuel Ángel.

Palacios, al que conoce a la perfección Arbeloa desde edad juvenil, es uno de los futbolistas que más ha utilizado el nuevo míster del Real Madrid a lo largo de esta temporada en el Castilla en Primera Federación. Los otros efectivos con más minutos en el filial merengue en lo que va de curso han sido el mediocentro posicional Jorge Cestero y el centrocampista Manuel Ángel.