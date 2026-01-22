El musher soriano Javier Ruiz Orte logra la segunda plaza en la prestigiosa La Grande Odyssée de los Alpes franceses

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Grande Odyssée que cada año se celebra en los Alpes franceses es una de las pruebas de trineos con perros sobre nieve más prestigiosas de Europa y un soriano, de Ólvega, tiene el honor de inscribir su nombre entre los más destacados en la edición 2026. Javier Ruiz Orte y su equipo Arion-Reysan.com han sido segundos en la clasificación general después de once etapas muy exigentes en las que la regularidad ha sido su principal virtud. Sólo Iker Ozkoidi, ganador de la prueba en 2025 superaba al olvegueño.

Ruiz Orte se desplazaba a los Alpes franceses con 12 perros para competir en La Grande Odyssée, una carrera en la que la estrategia es fundamental para conseguir los mejores resultados. 12 perros mientras que el máximo en el tiro en cada una de las etapas era de 8. "Es el musher el que decide el número de perros con los que sales a competir cada día", indicaba Javier. El cansancio de los animales o la dureza de cada una de las jornadas marcaba la estrategia de cada participante.

Al olvegueño los planes le fueron saliendo a la perfección cada día y la regularidad fue su principal activo para alcanzar la segunda posición en tierras galas. Iker Ozkoidi se mostró imbatible al vencer en cada una de las parciales para lograr la victoria con autoridad y así revalidar el triunfo del año pasado. Sissel Wolf, de Noruega completaba el podio como tercer clasificado. El francés Cindy Duport sería tercero mientras que la quinta plaza la alcanzaba el también francés Clement Raux.

Javier Ruiz Orte en el vivac de una de las etapas.HDS

La Grande Odyssée es una carrera internacional de perros de trineo que cubre 400 kilómetros con un desnivel de 15.000 metros. Su primera edición tuvo lugar en enero de 2005. Para 2012, los premios en metálico fueron de 100 000 dólares estadounidenses en su conjunto. La competición ha tenido lugar cada año por los últimos 20 años, incluyendo las ediciones durante la Pandemia de COVID-19 en Francia. La única edición con contratiempos suficientes para su cancelación fue la de 2007, que debió cancelarse debido al estado de la nieve una vez comenzada la edición.

Favorito para el Campeonato de España

Javier Ruiz Orte competirá este fin de semana en Baqueira Beret en el Campeonato de España de trineos con perros sobre nieve y será uno de los favoritos para conseguir el título. Su principal rival para alcanzar esa primera posición será otro soriano como es Jorge García, también olvegueño y amigo de Javier. Ambos competirán en la categoría de seis perros y entre ellos estará el Nacional.

El último Campeonato de España se celebraba en 2022 por la ausencia de nieve durante los últimos años. En 2022 fueron campeones en cuatro y dos perros.