Los infantiles del Sporting Río Duero debutan con derrota y el Hospital Latorre A se afianza en el liderato

Los infantiles del Sporting Río Duero perdieron por 0-3 ante el VCV Esgueva de Valladolid en su primer partido oficial de la temporada, disputado en un fin de semana en el que las infantiles del Hospital Latorre Sporting A sumaron su séptimo triunfo consecutivo por 3-0 en otros tantos partidos de la Liga Oro. También vencieron las cadetes del Sporting Santo Domingo A (por 3-0 en la Liga Oro frente al Apostolado de Valladolid) y los alevines del Sporting Santo Domingo. Doblegaron, en su primer partido después de concluir cuartos en la Copa de España, al VCV Duero de Valladolid por 2-0. La cantera de la entidad que preside César Gonzalo cuenta en la presente temporada con un total de 17 equipos (doce femeninos y cinco masculinos).

En el Campeonato Regional de Edad Infantil Masculino sólo participan esta campaña cuatro conjuntos, circunstancia por la que el Sporting Río Duero ha tardado tantas semanas en estrenarse. Este viernes, a las 19:00 horas, jugará, en el Polideportivo de Los Pajaritos, ante el Río Duero Sporting, a la vez que se enfrentan los dos equipos cadetes (Río Duero Sporting y Sporting Río Duero) surgidos a raíz del acuerdo suscrito el pasado verano entre los dos clubes de la capital para potenciar sus canteras masculinas. El segundo fin de semana competitivo de 2026 también deparó las derrotas de las cadetes del Sporting Santo Domingo B (1-3 en la Liga Plata ante el VCV Rosaleda) y de los cadetes del Sporting Río Duero (2-3 frente al VCV Moreras y 0-3 contra el VCV Zorrilla).

En la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, el Hospital Latorre Sporting B todavía no ha ganado ningún duelo (0-3 frente al Maristas La Inmaculada). También perdió, en la Liga Plata, el Hospital Latorre Sporting C (0-3 ante el mismo rival). Y los benjamines del Sporting Río Duero, que compiten en el Campeonato Regional de Edad Alevín, rozaron la sorpresa (1-2) contra el VCV Duero. Los conjuntos femeninos del Sporting Santo Domingo le rendirán visita este fin de semana al Río Duero y el domingo se jugará en Valladolid la tercera concentración del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino, en la que competirán tres escuadras sorianas: el Sporting Santo Domingo B y el Sporting Santo Domingo C, de la Liga Oro, y el Sporting Santo Domingo D, de la Liga Plata.