El segundo equipo del Bádminton Soria debuta en la Liga Madrileña de Clubes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24, en una apuesta por reforzar la competición de la cantera, ha inscrito a un segundo equipo en la Liga Territorial de Madrid.

Si el primer equipo se desplaza hasta Huelva para celebrar la primera manga de la Primera División de Liga Nacional, los cachorros del club harán lo propio en Guadarrama que será la sede de esta primera jornada.

Sin haber fijado ningún objetivo competitivo, la meta establecida por el club es la preparación de jugadores de las categorías sub19 y sub17 para su futura participación en Liga Nacional, en una fecha cada vez más próxima.

Las competiciones por equipos tienen previstos enfrentamientos con otros clubes dirimiendo al vencedor del encuentro aquel club con más victorias en los encuentros de individual y dobles. La particularidad de estas competiciones es fomenta el espíritu de grupo, así como la gestión de la responsabilidad de defender los equipos de un club, valores más reforzados que en las competiciones de carácter individual.

El club participará con jugadores de la cantera para qué, además de lograr experiencia en este tipo de competición, encuentren el estado de forma ante la necesidad de ayudar al equipo de Liga Nacional cuando sean requeridos para ello.

Para esta primera prueba, el Club Bádminton Soria se enfrentará al primer equipo del potente Club Bádminton Leganés en un encuentro programado a cinco partidos y que comenzará a las doce de la mañana de la matinal del domingo.

Finalmente, este sábado dos jugadores del club disputarán en Palencia una prueba territorial en Palencia puntuable para el ranking nacional. En concreto Jimena Ayllón y Daniel Marín disputarán las pruebas de individual y los dobles de la categoría sub17. Ambos son favoritos para subir al pódium es ambas modalidades.