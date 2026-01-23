El Ingenieros de rugby se juega seguir en la pelea por el play off ante Quebrantahuesos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria afronta este sábado, a partir de las 16.00 horas, un partido clave correspondiente a la novena jornada de la Primera Regional Aragonesa, en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, donde recibirá a Quebrantahuesos Rugby.

El encuentro se presenta como una cita fundamental para las aspiraciones del conjunto soriano, que necesita sumar para no perder opciones de volver a luchar por los puestos de playoff por el título liguero, un objetivo que el club se ha marcado como referencia en las últimas temporadas.

El rival no lo pondrá fácil. Quebrantahuesos llega a Soria tras firmar el subcampeonato en la pasada campaña y ocupa actualmente la tercera posición de la clasificación, confirmándose como uno de los equipos más sólidos de la categoría. El conjunto aragonés destaca especialmente por su potente delantera y por la experiencia de varios de sus jugadores, lo que convierte el duelo en una prueba de máxima exigencia para los locales.

El Ingenieros vuelve a jugar en casa después de la derrota sufrida ante el líder, Universitario de Zaragoza, y buscará ofrecer su mejor versión ante su afición, apoyándose en el trabajo realizado durante la semana y en el empuje de Los Pajaritos para competir de tú a tú ante uno de los equipos más fuertes del campeonato.

La cita se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones, reforzar la confianza y mantenerse enganchados a la lucha por los puestos altos de la clasificación en un tramo decisivo de la temporada.