Pardo y Farcas, únicas bazas sorianas en el PoolTour de Bola 8

Los billaristas sorianos Iñaki Pardo y Felician Farcas serán las únicas bazas de Soria en la nueva edición del PoolTour de Bola 8, una competición que volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas del país en billar americano.

La participación soriana se repartirá por categorías. Pardo competirá en segunda categoría, que contará con 358 jugadores y se disputará sobre 28 mesas de siete pies, mientras que Farcas lo hará en primera categoría, donde tomarán parte 128 jugadores en ocho mesas de nueve pies, un formato más exigente que incrementa la dificultad técnica y táctica de los enfrentamientos.

El torneo se celebrará nuevamente en el Hotel Boston, sede habitual del circuito, y reunirá a jugadores procedentes de toda España e incluso de Andorra, consolidando la prueba como una referencia dentro del calendario nacional.

La diferencia en el tamaño de las mesas marca uno de los principales contrastes entre ambas categorías, ya que las de nueve pies, reservadas para la primera, exigen mayor precisión y control del juego. La presencia de Pardo y Farcas permitirá a Soria volver a estar representada en una cita de alto nivel, con Zaragoza convertida durante varios días en el epicentro del billlar americano de Bola 8.