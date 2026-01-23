Almazán y Numancia B necesitan alegrías

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La jornada 19 de Tercera Federación, en el segundo capítulo de la segunda vuelta, se presenta propicio para Sociedad Deportiva Almazán y para Numancia B en su necesidad de llevarse más alegrías al cuerpo. Los adnamantinos reciben la visita de la Arandina en su reto de volver a ganar en La Arboleda, mientras que los numantinos visitan al Villaralbo en lo que será una nueva entrega por pelear por la permanencia en la categoría. Ambos partidos están condicionados por el temporal de nieve que azota especialmente a Castilla y León durante este fin de semana.

El Almazán se encuentra instalado en la zona media de la clasificación, en una zona tranquila lejos del descenso, pero también a mucha distancia de las posiciones de play off. El objetivo de los de la villa es estar lo más arriba posible en la tabla y todas sus opciones de poder meterse en la promoción de ascenso pasan por encadenar victorias y por hacer de La Arboleda un auténtico fortín.

Así el partido del domingo a partir de las 16.30 horas ante la Arandina en el feudo adnamantino es de esos que se deben ganar sí o sí. Enfrente estará un rival que no acaba de enderezar el rumbo y que no se debe descuidar si quiere mantenerse en Tercera Federación. El Almazán está obligado a dar una satisfacción a sus aficionados ya que son muchas semanas sin ganar en casa.

El último triunfo del Almazán en La Arboleda fue hace tres meses cuando se impuso por la mínima al Guijuelo. Mucho tiempo de espera de la paciente afición blanquiazul que en este tiempo ha visto como los suyos no han podido ante rivales como Colegios Diocesanos, Palencia Cristo Atlético, Atlético Tordesillas y Virgen del Camino. Los de Pablo Ayuso no quieren alargar la espera para seguir escalando peldaños en la clasificación.

Precisamente la clasificación tiene muy pendiente a un Numancia B para el que cualquier encuentro de esta segunda vuelta de la competición es una auténtica final. Con la salvación entre ceja y ceja el conjunto entrenado por Fredy Vera se desplaza a la localidad zamorana de Villaralbo con el objetivo de continuar incrementando la cuenta de puntos en sus casillero.

El filial rojillo tiene programado el viaje a tierras zamoranas a las 10.00 horas de este sábado, aunque habrá que ver el estado de las carreteras por la nieve.

Los rojillos se verán las caras con un adversario que está describiendo una trayectoria muy irregular en la presente temporada. El Villaralbo es un equipo asequible para un filial numantino que quiere estrenar su cuenta de victorias como visitante. Ganar en Zamora será un espaldarazo muy importante para la carrera de fondo de la permanencia. El Numancia B necesita sumar de tres en tres a domicilio para intentar escapar de la quema del descenso a Regional de Aficionados.