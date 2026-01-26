Farcas y Pardo firman un sólido decimoséptimo puesto en el PoolTour de Zaragoza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los billaristas del Círculo Amistad Numancia dejaron una actuación destacada en el PoolTour de billar americano Bola 8, celebrado el pasado fin de semana en el Hotel Boston, con Felician Farcas e Iñaki Pardo alcanzando ambos la decimoséptima posición en sus respectivas categorías.

En primera categoría, Felician Farcas completó un recorrido sólido entre 128 jugadores, accediendo a la fase final. Según los cuadros del torneo, el jugador del club soriano sumó siete victorias en su camino, imponiéndose en distintos cruces por 7-0, 7-4, 7-3 y 7-2, entre otros marcadores, antes de caer en una ronda avanzada ante un rival de alto nivel. Su progresión le permitió superar eliminatorias directas y avanzar con regularidad en un cuadro muy competitivo.

Felician Farcas.HDS

Por su parte, Iñaki Pardo compitió en segunda categoría, dentro de un cuadro especialmente amplio, con 357 participantes, logrando también entrar entre los 17 mejores. El soriano encadenó varias victorias claras, reflejadas en los marcadores de las partidas, con triunfos por 4-0, 4-3 y 4-2, que le llevaron a las rondas decisivas. Finalmente, quedó eliminado tras un duelo ajustado en la fase final, firmando igualmente una actuación de mérito.

Iñaki Pardo.HDS

La prueba de Zaragoza volvió a reunir a numerosos especialistas del billar nacional, confirmándose como una de las citas más concurridas del calendario. Para el CA Numancia, los resultados de Farcas y Pardo, con múltiples victorias y presencia en la fase final, suponen un balance positivo y refuerzan la presencia del club soriano en competiciones de ámbito estatal.