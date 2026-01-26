Ciclismo
MTB Uxama ya prepara la Ruta del Nískalo
La decimosegunda edición de la prueba tendrá lugar el 24 de mayo y las inscripciones se abren el 1 de abril
El 24 de mayo de 2026 tendrá lugar en El Burgo de Osma la XII Ruta del Nískalo. Las inscripciones se abrirán a partir del 1 de abril y se cerrarán el 17 de mayo de 2026, con un precio de 25 euros que como siempre incluye: avituallamiento, seguro, comida y un recuerdo conmemorativo.
A partir del 1 de abril podrás inscribirte pinchando en este enlace:
Toda la información se irá actualizando en nuestra web y en el blog http://mtbuxama.blogspot.com.es/