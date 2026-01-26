MTB Uxama ya prepara la Ruta del Nískalo

La Ruta del Nískalo cumplirá en mayo su decimosegunda edición.

El 24 de mayo de 2026 tendrá lugar en El Burgo de Osma la XII Ruta del Nískalo. Las inscripciones se abrirán a partir del 1 de abril y se cerrarán el 17 de mayo de 2026, con un precio de 25 euros que como siempre incluye: avituallamiento, seguro, comida y un recuerdo conmemorativo.

A partir del 1 de abril podrás inscribirte pinchando en este enlace:

http://www.mtbuxama.com/

Toda la información se irá actualizando en nuestra web y en el blog http://mtbuxama.blogspot.com.es/