El CSB Semillas Adolfo Martínez, sin opciones en Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nuevo partido de las sorianas en el Polideportivo de San Isidro de Valladolid contra un rival que se presentaba duro al estar en la zona alta de la clasificación.

En el primer cuarto del partido salvo la primera canasta que fue del equipo soriano, el resto del cuarto estuvo dominado de principio a fin por el equipo local vallisoletano que demostró desde el principio porque tiene esa posición en la clasificación general.

El ritmo de juego y su saber hacer fue muy superior desde el principio para el equipo visitante, lo que les permitió sacar una ventaja desde el principio de 24 a 6.

En el segundo cuarto el equipo visitante mejoró notablemente en mentalidad e intensidad de juego lo que llevó a conseguir un gran resultado en este cuarto teniendo un marcador de 12 a 9 en contra, lo que demuestra que cuando se sale con buena actitud y se hacen bien las cosas no hay rival grande en la cancha.

Tras el paso por los vestuarios, el CSB Semillas Adolfo Martínez, entró con las mismas intenciones que en el segundo de cuajar un buen resultado, pero la mayor intensidad y permisibilidad de agresividad durante el juego de las locales, les permitió ganar el cuarto, de nuevo con un gran trabajo de las sorianas con un marcador de 11 a 7 lo que llevó a un total en el luminosos de 47 a 22.