El III Duatlón Sprint y Duatlón de Menores reunirá el 14 de febrero a 300 deportistas en Langa

Langa de Duero se convertirá el próximo sábado 14 de febrero en el epicentro del duatlón regional con la celebración del III Duatlón Sprint y Duatlón de Menores, una cita organizada por el Ayuntamiento de Langa de Duero, la Federación de Triatlón y P.M. de Castilla y León y que tendrá lugar en el Complejo Polideportivo de la localidad. La prueba reunirá a un máximo de 150 participantes en las categorías de menores y otros 150 en la prueba sprint, que además será Campeonato de Castilla y León, lo que garantiza un alto nivel competitivo y una notable afluencia de deportistas.

Las inscripciones para las pruebas de menores permanecerán abiertas hasta el 11 de febrero a las 23:59, con un precio de 4 euros para federados y 9 euros para no federados. En el caso de la prueba sprint, los precios variarán en función de la fecha y la condición del participante. Hasta el 9 de febrero, los federados en Castilla y León abonarán 18 euros, los federados de otras comunidades 23 euros y los no federados 33 euros. A partir del día 9 y hasta el cierre de inscripciones el 11 de febrero, las tarifas ascenderán a 26, 31 y 41 euros respectivamente. El uso del chip de la Federación de Triatlón de Castilla y León será obligatorio para todos los participantes, siendo propiedad de los federados en la comunidad y debiendo ser alquilado por el resto. No portar el chip impedirá aparecer en las clasificaciones y su no devolución supondrá un cargo adicional de 32 euros.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la entrega de dorsales de las pruebas de menores, que se desarrollarán de forma escalonada desde las 12:00 con la salida cadete, seguida de infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Los horarios podrán ajustarse en función del desarrollo de cada categoría y se entregarán los premios al finalizar cada una de ellas. Por la tarde será el turno de la prueba sprint, con la entrega de dorsales y apertura del área de transición a las 15:00. La salida masculina se dará a las 16:00 y la femenina a las 16:02, con cierre de meta previsto para las 17:50 y entrega de premios a las 18:00.

Las distancias variarán según la categoría en las pruebas de menores, siempre con bicicletas de BTT, mientras que la prueba sprint constará de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo con bicicleta de carretera y un último segmento de 2,5 kilómetros de carrera. Las categorías abarcarán desde prebenjamín hasta cadete en menores y desde juvenil hasta veteranos en la prueba sprint, incluyendo clasificación por equipos en el Campeonato de Castilla y León.

Además del ambiente deportivo, la organización ofrecerá chocolate y caldo caliente para todos los participantes al finalizar la competición, así como un obsequio para quienes tomen parte en la prueba sprint y servicio de duchas en el complejo deportivo.