El III Duatlón Sprint y Duatlón de Menores reunirá el 14 de febrero a 300 deportistas en Langa

La localidad soriana acogerá una intensa jornada de competición con categorías desde prebenjamín hasta veteranos y con el Campeonato de Castilla y León en distancia sprint

Cita con el mejor duatlón en Langa de Duero.HDS

Sandra Guijarro
El Burgo de Osma

Langa de Duero se convertirá el próximo sábado 14 de febrero en el epicentro del duatlón regional con la celebración del III Duatlón Sprint y Duatlón de Menores, una cita organizada por el Ayuntamiento de Langa de Duero, la Federación de Triatlón y P.M. de Castilla y León y que tendrá lugar en el Complejo Polideportivo de la localidad. La prueba reunirá a un máximo de 150 participantes en las categorías de menores y otros 150 en la prueba sprint, que además será Campeonato de Castilla y León, lo que garantiza un alto nivel competitivo y una notable afluencia de deportistas.

Las inscripciones para las pruebas de menores permanecerán abiertas hasta el 11 de febrero a las 23:59, con un precio de 4 euros para federados y 9 euros para no federados. En el caso de la prueba sprint, los precios variarán en función de la fecha y la condición del participante. Hasta el 9 de febrero, los federados en Castilla y León abonarán 18 euros, los federados de otras comunidades 23 euros y los no federados 33 euros. A partir del día 9 y hasta el cierre de inscripciones el 11 de febrero, las tarifas ascenderán a 26, 31 y 41 euros respectivamente. El uso del chip de la Federación de Triatlón de Castilla y León será obligatorio para todos los participantes, siendo propiedad de los federados en la comunidad y debiendo ser alquilado por el resto. No portar el chip impedirá aparecer en las clasificaciones y su no devolución supondrá un cargo adicional de 32 euros.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la entrega de dorsales de las pruebas de menores, que se desarrollarán de forma escalonada desde las 12:00 con la salida cadete, seguida de infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Los horarios podrán ajustarse en función del desarrollo de cada categoría y se entregarán los premios al finalizar cada una de ellas. Por la tarde será el turno de la prueba sprint, con la entrega de dorsales y apertura del área de transición a las 15:00. La salida masculina se dará a las 16:00 y la femenina a las 16:02, con cierre de meta previsto para las 17:50 y entrega de premios a las 18:00.

Las distancias variarán según la categoría en las pruebas de menores, siempre con bicicletas de BTT, mientras que la prueba sprint constará de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo con bicicleta de carretera y un último segmento de 2,5 kilómetros de carrera. Las categorías abarcarán desde prebenjamín hasta cadete en menores y desde juvenil hasta veteranos en la prueba sprint, incluyendo clasificación por equipos en el Campeonato de Castilla y León.

Además del ambiente deportivo, la organización ofrecerá chocolate y caldo caliente para todos los participantes al finalizar la competición, así como un obsequio para quienes tomen parte en la prueba sprint y servicio de duchas en el complejo deportivo.

