Doble derrota del CA Numancia en Barcelona en la Liga Nacional de 3 Bandas

El Círculo Amistad Numancia regresó de Barcelona sin puntos tras encajar dos derrotas por 6-2 en sus compromisos de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas, correspondientes al cierre de la primera vuelta y a un partido adelantado de la segunda.

El sábado, el conjunto soriano se midió al San Adrià de Besòs en el último encuentro de la primera fase. En ese duelo, el Numancia solo pudo sumar el punto de Carlos Cortés, mientras que Juan Ignacio Osuna, Eduardo Molina y Pedro Camarero cedieron en sus respectivas partidas. La victoria de Cortés le permite situarse al frente de la clasificación individual de Primera División.

El domingo, el equipo aprovechó el desplazamiento para adelantar el partido de febrero de la segunda vuelta frente a Mataró, con un desenlace idéntico: derrota por 6-2, de nuevo con triunfo de Cortés y derrotas de Camarero, Molina y Osuna.

A estos resultados se suma la derrota ya adelantada ante Valencia, por lo que el Numancia afronta una segunda vuelta decisiva, con cinco encuentros aún por disputar. Cuatro de ellos serán en casa, comenzando por la visita del Club Billar Valladolid el 7 de febrero, actual colista de la categoría. La única salida pendiente será a Palma, en abril, ante el otro rival directo en la lucha por evitar el descenso.

Pese a las dos derrotas, el CA Numancia mantiene una posición favorable respecto a Palma B, tanto en puntos como en promedio, lo que le permite afrontar la segunda vuelta fuera de los puestos de descenso. El calendario ofrece ahora una oportunidad clara, con cuatro partidos como local, en los que el equipo buscará sumar los puntos necesarios para asegurar la permanencia en Primera División