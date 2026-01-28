Women’s on Trail Day, la quedada que vuelve a San Leonardo el 8 de marzo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Desde el Club de Montaña Los Pelendones vuelven a lanzar, junto a Asaltamontes Female, por segundo año consecutivo la iniciativa Women’s on Trail Day ya que "seguimos creyendo en el impulso del deporte femenino y su presencia en las carreras por montaña".

"En esta ocasión celebramos nuestro primer cumpleaños, los primeros 365 días que nos han servido para continuar fomentando el trail entre las femeninas".

Vuelve Women’s on Trail Day. Una quedada internacional que se celebra de manera simultánea en 10 países y más de 40 ciudades del mundo llega a nuestra provincia de nuevo. Tendrá lugar el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en San Leonardo.

La quedada está pensada para que cualquier mujer pueda participar, independientemente de su edad o nivel. No es una actividad competitiva ni exige experiencia previa: cada una decide si camina o corre, cómo y hasta dónde, con la tranquilidad de hacerlo acompañada.

El objetivo es crear un espacio donde encontrarse, moverse y disfrutar del entorno natural juntas. Un encuentro sencillo, sin presiones, que puede convertirse en el inicio de una comunidad local de mujeres que se apoyan y crecen juntas a través del deporte.

Es necesario acudir con ropa y calzado adecuados para la práctica de trail running y/o senderismo y en función de la meteorología.

Al finalizar compartiremos un avituallamiento para recuperar energía y seguir conectando.

Inscripción:

https://surl.li/weahzt