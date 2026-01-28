Heraldo-Diario de Soria

Gran actuación del CD 27 Grados en el Regional de socorrismo

Notable actuación del Club Deportivo 27 Grados en los Regionales de socorrismo que se han celebrado en Valladolid. La expedición soriana regresó con varias marcar personales de sus socorristas Juveniles y Juniors juntos con la gran actuación de los socorristas máster.

A nivel de equipo en las pruebas de Relevos las medallas fueron en

4*50 Obstáculos Juvenil F.

4*50 Relevo Socorrista Mixto Juvenil

Lanzamiento de Cuerda Junior F.

4*25 arrastres de maniquí F.

La siguiente parada será el  Trofeo de Palencia

