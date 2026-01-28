El Grupo Herce se despide de Europa con todos los honores y logrando un set en Italia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria se despide de Europa y de la Copa CEV con todos los honores después de volver a plantar cara al todopoderoso Piacenza italiano, que después de ganar los dos primeros sets ya tenía en el bolsillo el pasaporte para la siguiente ronda de la cita continental. Derrota por 3-1 (25-20, 25-20, 27-29 y 25-19). Los sorianos hicieron un ejercicio de pundonor y coraje para apuntarse la tercera manga ante un rival tal vez demasiado relajado al tener la clasificación. Una experiencia más para una escuadra soriana que sigue creciendo de la mano de Alberto Toribio.

El Grupo Herce sólo pudo sujetar a Piacenza en los primeros puntos del primer set en los que hubo un toma y daca a la hora de puntuar. Fue a partir del 11-10 cuando los italianos metieron una marcha más para poco a poco ir distanciándose en el marcador. Los celestes querían pero no podían ante un rival sin fisuras que iba minando la moral soriana. Con un juego muy regular y efectivo Piacenza se hacía acreedor de la victoria. El Grupo Herce no estaba acertado en el saque y por ahí perdía todas sus opciones de meter en problemas a los locales. Precisamente un error de Llorente desde la línea de fondo suponía el 25-20 definitivo en la primera manga. Piacenza encarrilaba su clasificación para la siguiente ronda.

Piacenza también se apuntaba el segundo set y de esta forma lograba la clasificación para la siguiente eliminatoria de la CEV. La derrota en la primera manga pasó factura a un Grupo Herce que siempre fue a remolque en el marcado. Los transalpinos quería solventar la eliminatoria por la vía rápida y no daban una licencia para que los sorianos se metiesen en el encuentro. Los pesos pesados celestes como Juan Pablo Moreno y Lindberg no aparecían y a los sorianos les costaba sumar. Piacenza lo defendía todo y con el 17-12 prácticamente sellaba el set y la eliminatoria. Demasiada desventaja ante un rival del nivel del Piacenza para pensar en la remontada. Sin demasiado brillo pero con una consistencia enorme los italianos lograban su primer objetivo con otro 25-20 inapelable.

Pero este Grupo Herce de Toribio nunca se da por vencido y, a pesar de estar eliminado, puso todo sobre la cancha en el tercer set. El tesón y la garra soriana tenía premio para la manga por 27-29 después de haber tenido cuatro bolas de set.

Piacenza se relajó demasiado en los primeros puntos y en un abrir y cerrar de ojos se vio por detrás en el marcador con un 5-9 que reflejaba la intensidad de unos y otros. Piacenza estaba pensando en la clasificación y Grupo Herce quería alargar el partido. Los sorianos siempre fueron por delante con unas cómodas ventajas hasta que llegaba la reacción local para empatar a 23. Podía pasar de todo y con un Piacenza ya metido en el encuentro a los celestes no les tembló el pulso para llevarse la manga por 27-29. Un set que hacía justicia al pundonor y las ganas de una escuadra soriana que no quería pasar de puntillas por la cuna del voleibol mundial.

Piacenza se tuvo que remangar y amparado en su poderoso saque tomo tierra de por medio en el cuarto set. El opuesto León Fue una pesadilla para la recepción soriana, que poco a poco veía que era imposible frenar los saques del rival. Los italianos no estaban para bromas y tras la clasificación no querían perder ante sus aficionados.. Un 25-19 que ponía la rúbrica a un partido histórico para el Grupo Herce.