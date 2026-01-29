El soriano Elías Terés, seleccionador cadete femenino de Castilla y León para el CESA 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Voleibol de Castilla y León ha dado a conocer los nombres de los seleccionadores cadetes e infantiles, que dirigirán a los combinados regionales en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que tendrá lugar en Orense a finales del mes de junio.

Cuatro entrenadores con experiencia en clubes de Castilla y León, y que estarán acompañados por un cuerpo técnico que se comunicará en próximas fechas. Por de pronto, los cuatro seleccionadores regionales han confirmado su presencia en la concentración abierta, que tendrá lugar en Íscar (Valladolid), del 14 al 17 de febrero.

El equipo infantil femenino estará dirigido por Alicia Borges Caño. Natural de Villamañán (León), pero vallisoletana de “adopción”, es la responsable de los equipos del CD San José Jesuitas de Valladolid, donde ejerce funciones de coordinación y dirección técnica. Entrenadora de Nivel 3 en pista y de Nivel 2 en vóley playa, ya estuvo anteriormente en las selecciones de Castilla y León, y ahora regresa para tomar las riendas de un infantil femenino que quiere hacer cosas importantes en el CESA 2026.

El equipo infantil masculino tendrá a Juan Plaza Vaquero como primer técnico. Actual entrenador del Club Muralla de Ávila, nacido en Talavera de la Reina (Toledo), es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca y profesor en el IES La Albuera (Segovia). Ya estuvo el pasado año en Avilés llevando a los “más pequeños” y, en tierras asturianas, demostró a la perfección saber conjugar la exigencia deportiva con la formación de estos grandes jugadores.

Juan Plaza es entrenador Nivel 3 en voleibol, y responsable de formación de la Federación Regional, donde participa como profesor a los cursos de los futuros técnicos que imparte dicha Federación.

El equipo cadete femenino estará a cargo de Elías Terés Jiménez. Este abulense de nacimiento y soriano de corazón, cuenta con la titulación de Nivel 3 - FIVB 1 y es el actual responsable de la Dirección Técnica de la Federación de Voleibol de Castilla y León. Con amplia experiencia en el panorama nacional, ha sido técnico ayudante de clubes tan importantes como Río Duero Soria, de Superliga masculina, o CV Haris Tenerife y Scout OCISA Haro Rioja Voley, de Superliga femenina.

Un seleccionador que también repite tras ser el máximo responsable del equipo infantil femenino en el CESA del pasado año en Asturias.

Por último, el seleccionador del equipo cadete masculino será Yeray Armesto Cabañas. Este vallisoletano es actualmente entrenador en el Valladolid Club Voleibol (VCV), y en la anterior edición del CESA fue técnico ayudante del equipo cadete masculino que terminó en quinta posición.

Entrenador Nivel 2 por la RFEVB y titulado en vóley playa, Yeray Armesto es Graduado en Magisterio Educación Primaria, con mención en Educación Física. Además, es técnico superior de animación en actividades físicas y deportivas.

La Federación Regional comunicará en las próximas semanas los nombres de los entrenadores que completarán el cuerpo técnico de las cuatro selecciones. Mientras tanto, los nuevos seleccionadores trabajan ya en la confección de los equipos que irán acudiendo a diferentes concentraciones en los próximos meses, hasta la gran cita del mes de junio en tierras gallegas.