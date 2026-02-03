Derrota contundente del CSB Semillas Adolfo Martínez ante Salamanca (55-94)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nuevo partido de las chicas del CSB Semillas Adolfo Martínez en el polideportivo San Andrés de Soria y derrota contundente por 55-94 ante Universidad de Salamanca, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación.

El equipo salmantino estuvo por delante todo el tiempo en el marcador demostrando un gran juego en equipo al cual las sorianas plantaron cara salvo en el último cuarto que se desconectaron del partido por completo.

El primer cuarto estuvo bastante igualado en intensidad y actitud de ambos equipos, donde se pudo dar un gran valor al esfuerzo colectivo del equipo local, pero no fueron capaces de compensar la gran efectividad de las de Salamanca en los triples que además supieron aprovechar los errores del equipo local en las finalizaciones tras generar buenas ventajas y que fueron castigadas con un marcador de 14 a 24 al finalizar el primer cuarto.

En el segundo cuarto y hasta los tres últimos minutos, las sorianas desplegaron todas sus armas con un espléndido juego colectivo tanto ofensivo como defensivo hasta llegar a un marcador de 27 a 30. Después llegó la desconexión soriana que conllevó encajar 16 puntos consecutivos por fallos defensivos y malas decisiones ofensivas, esto las llevó a finalizar el cuarto 16 a 22 con un resultado al descanso de 30 a 46 para las salmantinas.

Tras el paso por los vestuarios, las sorianas entraron con las mismas intenciones de hacer un gran tercer cuarto para mantener el pulso del partido y tratar de pelear la victoria, desplegando un buen ritmo y gran esfuerzo así como una buena actitud lo que permitió a las locales casi igualar el marcador con un parcial de 13 a 17 lo que llevó al cierre a un 43 -63 al final del tercero.

En el último cuarto aguantaron las sorianas unos minutos de juego y tras ello ya bajaron los brazos lo que hizo que el equipo visitante pudiese marcar el ritmo del partido y anotase numerosas canastas con gran facilidad debido a la mala actitud de las sorianas. Esto permitió a las de Salamanca meter un parcial de 12 a 31 lo que les llevó al resultado final.

A pesar del mal resultado, el juego y cara durante todo el partido del equipo local fue muy bueno, lo que les debe de servir para creer en futuros partidos.

El partido se decidió en gran medida por el acierto de las salmantinas desde la línea de tres puntos, el mayor acierto a la hora de coger los rebotes , por la diferencia física de altura y por las desconexiones temporales de las sorianas.

El equipo soriano debe de seguir peleando cada partido para conseguir la deseada permanencia. El siguiente partido será a vida o muerte contra Formaspack La Paz Torrelavega en su casa el domingo 8 de febrero a las 11:30 en el Pabellón María Pardo.