Fútbol
Fallece Ricardo Lafuente, jugador del Soria CF de la década de los ochenta
El que fuera lateral derecho del equipo de la franja participó en dos ascensos a Primera Regional y a Regional Preferente
El fútbol soriano está de luto al conocer el fallecimiento de Ricardo Lafuente, jugador del extinto Soria CF, a los 67 años de edad. El próximo 5 de marzo cumpliría los 68 años.
Ricardo Lafuente militó en el Soria CF en la década de los 80 y su posición era la de defensa, concretamente se desenvolvía en la demarcación de lateral derecho.
Con el equipo de la franja conseguía dos ascensos, el primero a Primera Regional y el segundo a Regional Preferente. Dos ascensos en los que Chares era el entrenador de los sorianos.