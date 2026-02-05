Fallece Ricardo Lafuente, jugador del Soria CF de la década de los ochenta

Rircardo Lafuente en la fila de arriba el primero por la izquierda en un once del Soria CFHDS

El fútbol soriano está de luto al conocer el fallecimiento de Ricardo Lafuente, jugador del extinto Soria CF, a los 67 años de edad. El próximo 5 de marzo cumpliría los 68 años.

Ricardo Lafuente militó en el Soria CF en la década de los 80 y su posición era la de defensa, concretamente se desenvolvía en la demarcación de lateral derecho.

Con el equipo de la franja conseguía dos ascensos, el primero a Primera Regional y el segundo a Regional Preferente. Dos ascensos en los que Chares era el entrenador de los sorianos.