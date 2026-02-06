Ismael Marina se estrena como presidente del club de pesca Campano Soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campano Soriano anuncia oficialmente la constitución de su nueva Junta Directiva, tras la reciente proclamación de Ismael Marina Gañán como presidente del club. Con esta renovación, la entidad inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento de sus actividades, la participación de los socios y la continuidad de las tradiciones que caracterizan al club.

La nueva Junta Directiva queda integrada por:

Presidente: D. Ismael Marina Gañán

Vicepresidente: D. Jaime La Peña Angulo

Secretario: D. José Antonio Montero del Amo

Tesorero: D. Rodrigo Esteban García

Vocal: D. Jesús Aldea

Vocal: D. Felipe Marina Gañán

Vocal: D. Alejandro Monteseguro

Vocal: D. Diego González Lozano

Vocal: D. Enrique Romera Sánchez

Vocal: D. Sergio Martín Jiménez

Vocal: D. Álvaro Monge de Pablo

La Junta Directiva asume el compromiso de trabajar con dedicación, transparencia y espíritu de servicio para consolidar el crecimiento del Campano Soriano, reforzar la presencia del club en la vida social y deportiva de la provincia de Soria y seguir impulsando las actividades que lo han convertido en un referente para sus socios y simpatizantes.