Pesca
Ismael Marina se estrena como presidente del club de pesca Campano Soriano
El Campano Soriano anuncia oficialmente la constitución de su nueva Junta Directiva, tras la reciente proclamación de Ismael Marina Gañán como presidente del club. Con esta renovación, la entidad inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento de sus actividades, la participación de los socios y la continuidad de las tradiciones que caracterizan al club.
La nueva Junta Directiva queda integrada por:
- Presidente: D. Ismael Marina Gañán
- Vicepresidente: D. Jaime La Peña Angulo
- Secretario: D. José Antonio Montero del Amo
- Tesorero: D. Rodrigo Esteban García
- Vocal: D. Jesús Aldea
- Vocal: D. Felipe Marina Gañán
- Vocal: D. Alejandro Monteseguro
- Vocal: D. Diego González Lozano
- Vocal: D. Enrique Romera Sánchez
- Vocal: D. Sergio Martín Jiménez
- Vocal: D. Álvaro Monge de Pablo
La Junta Directiva asume el compromiso de trabajar con dedicación, transparencia y espíritu de servicio para consolidar el crecimiento del Campano Soriano, reforzar la presencia del club en la vida social y deportiva de la provincia de Soria y seguir impulsando las actividades que lo han convertido en un referente para sus socios y simpatizantes.