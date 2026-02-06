Nutrida representación soriana en el Campeonato de Castilla y León absoluto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los mejores atletas absolutos del panorama regional se darán cita este sábado en la pista salmantina Carlos Gil Pérez, para la disputa del Campeonato Autonómico de pista cubierta. Una competición al más alto nivel que, además, al ser prueba inscrita en Global Calendar, contará con la participación de atletas de otras Comunidades. Atletas de nivel que buscan el billete para el Nacional Absoluto, que tendrá lugar en Valencia el fin de semana del 21 y 22 de febrero. Este Regional Absoluto comenzará a las 15:45 horas y se prolongará hasta las 20:30 aproximadamente. Además, de forma paralela, se celebrará el Autonómico sub-14 y sub-12 de pruebas de anillo.

Comenzando por la prueba de los 60 metros lisos, hasta 10 atletas llegarán con marcas por debajo de los 7 segundos en hombres y 8 segundos en mujeres. Entre ellos hay que reseñar al burgalés del Atlético Salamanca, David Vicente (6.82), los vallisoletanos del Racing Valladolid, Mateo Pindado (6.89) y Daniel Quero (6.90), o el salmantino del Club Atletismo Valladolid, José Toumani Barrios (6.91). En féminas, la mejor marca es para la soriana Ashley Abaga (7.38), seguida muy de cerca de la vallisoletana del Racing, Wilvely Santana (7.47), las salmantinas de La Armuña, Julia Corredera (7.63), o del Club Atletismo Valladolid, Nerea del Río (7.64) e Inés Panadero (7.70).

Para los 200 metros repetirá David Vicente (21.53), junto con los burgaleses del Image FDR, Abraham Favour Miller (22.11) y Héctor Díez (22.28), o el salmantino del Atlético Salamanca, Javier Prats (22.24). En la prueba femenina destacar a las leonesas Nora Suarez y Olga Guerra (Univ. León Sprint), con 24.57 y 24.63, respectivamente. Del 400 nos quedamos con el palentino Oscar Husillos (46.31), que regresa a la pista salmantina. Junto al "gran capitán" estarán también los sorianos Alejandro Núñez (48.45) y Carlos Oliva (49.16), este último del Racing Valladolid. De la relación de mujeres, la leonesa Nora Suárez (54.31) se presenta con la segunda mejor marca de las participantes. Con ella, mención especial a la segoviana del Blume, Eva Marqués (55.60), o la abulense de la Universidad de León, Andrea Jiménez (56.18).

El burgalés David Carranza (1:46.36) será el hombre a batir en los 800 metros. Pendientes también del vallisoletano del Racing, Marco Leonardo (1:50.36), del soriano Saúl Martínez (1:51.14), el segoviano Eduardo Esteban (1:51.58) o el abulense del Atlético Salamanca, Guzmán Caballero (1:51.73). En mujeres atención a la soriana Aitana Parra (2:06.57), a la vallisoletana del Club Atletismo Valladolid, Sandra Fernández (2:15.46) o a la también vallisoletana del Racing, Daniela Cantalapiedra (2:17.03).

Para la prueba del 1.500, duelo regional a priori entre el soriano Hamza Ardjoun (3:48.01), el salmantino Álvaro González (3:48.16) o el abulense Diego Jiménez (3:51.47). De la inscripción femenina destacar a la segoviana del Image FDR, Sandra San Miguel (4:28.25), las salmantinas del VelSalamanca, Sandra Domínguez (4:41.06) y Alba García (4:47.68), o la segoviana del Vicky Foods Athletics, Khadija Bouzid (4:47.93). Y para el 3.000 habrá una pelea muy interesante en chicos entre el abulense Diego Jiménez (8:10.21), el soriano del Atletismo Soria, Beltrán Flores (8:25.77), o el vallisoletano del Vicky Foods Athletics, Keno García (8:35.49). En la carrera femenina contaremos con la segoviana del Ciudad de Segovia, Alba León (10:17.87), la soriana del Atletismo Soria, Elisabeth Giaquinta (10:31.77), la abulense del Ecosport, Olga Jiménez (10:39.64), o la burgalesa del Image, María Olalla del Río (10:40.02).

Para los 60 vallas, atención al palentino José San pastor (8.35) o al salmantino del Bejarano, Pablo Eugenio Muñoz (8.64). En féminas, nos quedamos con la salmantina del Club Atletismo Valladolid, Alba María Barrientos (8.63), o la vallisoletana del Supple Leopard, Carla Calvo (8.74).

Varios campeones en los concursos

En el concurso de altura masculina contaremos con todo un campeón como el burgalés David González (2,22), junto con el soriano Ignacio Bernardo González (2,12). En féminas, bonito duelo entre la vallisoletana del Club Atletismo Valladolid, Laura Martín (1,73), la soriana de Las Celtiberas, Raquel Álvarez (1,67) y la burgalesa del Image FDR, Lucia Bastida (1,60).

En la pértiga, duelo de los hermanos González de la Fuente por el 303 Atletismo, Jesús (4,30) y David (4,10), con el soriano del Atlético Salamanca, Óscar Acebes (4,10). Pero por encima de ellos, llega con la mejor marca el burgalés del Atlético Salamanca, Samuel Velasco (5,00). En el concurso femenino contaremos con la soriana Patricia Millana (4,15), la palentina del Puentecillas, Celia Aguado (3,51), o la segoviana del Image FDR, Nerea Miguelañez (3,42). Para el peso duelo entre el leonés Daniel Pardo (17,50), José San Pastor (15,55), o el vallisoletano del Racing, Juan Antonio de la Cruz (14,37). También se presenta apasionante el enfrentamiento femenino entre la leonesa Mónica Borraz (15,15), la vallisoletana Nerea López (13,20) o la burgalesa Ariadna Andrés (12,69).

Por último, en la longitud masculina, atención al palentino del Puentecillas Celso Díaz (7,09), el leonés de la Universidad de León, Daniel Amez (7,03), y al salmantino Pablo Eugenio Muñoz (6,69); y en la femenina, la vallisoletana del Club Atletismo Valladolid, Laura Martin (5,67), la segoviana del Sporting, Celia Hidalgo (5,65), o la leonesa del New Runners, Sara Aparicio (5,46). Y en cuanto al triple salto, la mejor marca es del segoviano José Luis Mayo (15,24) y de la burgalesa del UBU, Paola Peña (11,33).