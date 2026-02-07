El CES celebra su Campeonato Social de Esquí el 15 de febrero en Santa Inés

El Campeonato Social del CES se celebrará el domingo 15 de febrero.MONTESEGURO FOTO

El Centro Excursionista Soriano (CES) celebrará su Campeonato Social de Esquí el próximo domingo 15 de febrero en Santa Inés, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las inscripciones serán en la sede del club (c/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo) el viernes 13 de febrero de 17.00 a 19.00 horas y el sábado día 14 de 10.00 a 12.00 horas. El coste de la inscripción será de 10 euros que permitirá esquiar el resto del día en Santa Inés.