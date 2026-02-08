Derrota del Club Tenis de Mesa Soriano en Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CTM Soriano se desplazó este fin de semana a Valladolid para enfrentarse al líder de la clasificación, Rondilla Nación A, en un encuentro correspondiente a la presente jornada liguera.

El equipo soriano afrontó el duelo con dos jugadores no habituales en la alineación: Ismael Sanz y el joven Adrián Palacios, ambos debutantes esta temporada en la competición. A pesar de su esfuerzo y buena actitud en la mesa, poco pudieron hacer ante un conjunto local con mucha más experiencia y solidez en el juego.

El único punto para los sorianos llegó de la mano de Eduardo Martínez, quien logró imponerse en su partido y evitar el pleno del equipo vallisoletano. El marcador final fue de 5–1 a favor de Rondilla Nación A.