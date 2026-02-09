Soria logra cinco medallas en el Regional de atletismo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pista Carlos Gil Pérez se quedó pequeña para acoger el sábado el Campeonato Autonómico Absoluto y las pruebas de anillo de las categorías sub-14 y sub-12. Intensa jornada donde se pudo disfrutar de la calidad de los atletas de Castilla y León, y de varios llegados de otras Comunidades al ser competición enmarcada en el Global Calendar.

Una jornada que arrancó con el concurso de pértiga masculina y la exhibición de Samuel Velasco. El burgalés del Atlético Salamanca entró en competición cuando el resto de rivales ya habían caído en sus tres intentos. Superó a la primera el 4,60, renunció al 4,65 y, tras superar también el 4,80, no pudo con el 5,05. La medalla de plata fue para el leonés del 303 Atletismo, Jesús González, con mejor marca de la temporada (4,15), y el bronce para el burgalés del Ibercaja Capiscol, Javier Ferraces (3,95). En la competición femenina, mejor marca de la temporada para la soriana Lucía Tosar (3,35), por delante de la leonesa del Universidad de León Sprint, Maite Senén (3,05), y de su hermana Sara Tosar, que mejoró su marca personal (3,05).

Los 60 metros vallas abrieron el fuego con las semifinales, para dar un listado de finales donde el oro masculino fue para el soriano Miguel Gutiérrez (8.34 MMP), con el palentino José San Pastor (8.57) y el burgalés del Capiscol, Andrés Arribas (8.92), completando el podio. En la final femenina se impuso la salmantina del Club Atletismo Valladolid, Alba Barrientos (8.67), superando a la palentina del Puentecillas, Inés Blanco (8.75 MMT) y a la vallisoletana del Supple, Carla Calvo (8.85).

Los 60 metros lisos no dejó uno de los duelos de la jornada, con la victoria del burgalés del Atlético Salamanca, David Vicente, con una mejor marca de 6.84, superando al joven atleta local del Club Atletismo Valladolid, José Toumani Barrios (7.01 MMT), y al vallisoletano del Racing, Mateo Pindado (7.05). En la final femenina ganó la soriana Ashley Abaga (7.46), seguida de la vallisoletana del Racing, Wilvely Santana (7.51) y la salmantina de La Armuña, Julia Corredera (7.59 MMP)

Concursos de mucho nivel

En el concurso de peso vencieron los favoritos, los leoneses Mónica Borrás (13,64) y Daniel Pardo (16,95). El podio femenino se completó con la burgalesa Ariadna Andrés (12,16) y la vallisoletana del Club Atletismo Valladolid, Marina Pedrero (8,83). El masculino contó con la plata del vallisoletano del Racing, Juan Antonio de la Cruz (14,42 MMT) y el palentino José San Pastor (14,35).

En el concurso de altura bonito duelo entre el burgalés David González y el soriano Ignacio Bernardo. Se impuso el primero con una mejor marca de la temporada de 2,15, por los 2,07 en los que se quedó el segundo. El bronce fue para el palentino Daniel Nsue (1,95). En la prueba femenina título regional para la soriana de Las Celtiberas, Raquel Álvarez (1,67 MMT), seguida de la vallisoletana del Club Atletismo Valladolid, Laura Martín (1,67) y la segoviana del Sporting, Lucía Suñer (1,64 MMP).

En el triple salto tuvimos la victoria del segoviano José Luis Mayo (14,52), seguido del burgalés del At. Salamanca, Helio Dango (14,22 MMP) y del segoviano del Sporting, Asier Sanz (13,67). La burgalesa de la Universidad, Paola Peña, mejoró su marca personal para hacerse con el oro (11,53). La plata fue para la salmantina del Image FDR, Ana Méndez (11,27), y el bronce para la palentina del Puentecillas, Carla Madrid (13,67).

En la longitud masculina medalla de oro para el leonés de la Universidad, Daniel Amez (7,02); la plata para el palentino del Puentecillas, Celso Diez (6,96) y el bronce para el salmantino Miguel Sánchez (6,92). Y en el concurso femenino dominio de dos jóvenes en Regional Absoluto. Primera posición para la segoviana del Sporting, Celia Hidalgo (5,79 MMT), segundo puesto para la leonesa del New Runners, Sara Aparicio (5,53 MMP) y tercera plaza para la palentina del Puentecillas, Celia Gento (5,40 MMP).

El anillo fue una delicia para el público

La recta final de la jornada, y con las gradas repletas de público, fueron testigos de la velocidad y el medio fondo del recinto salmantino. En el 1.500 masculino, victoria para el salmantino Álvaro González (At. Salamanca), con una marca de 3:49.31. El abulense Diego Jiménez hizo su mejor marca de la temporada (3:50.42), para llevarse la medalla de plata, mientras que el tercer cajón del podio fue para el salmantino de La Armuña, Marco Pérez (3:59.09 MMP). También hubo triunfo local en la carrera femenina, con Sandra Domínguez (VelSalamanca) y una mejor marca personal de 4:35.24. Segunda posición para la segoviana del Image FDR, Sandra San Miguel (4:43.62) y tercera para la salmantina del At. Salamanca, Lucía Corral (4:47.13 MMP).

Y sin apenas margen entre una carrera y otra, el abulense Diego Jiménez reapareció en la pista para llevarse el oro en el 3.000 masculino, 8:31.04. La medalla de plata fue para el salmantino Alejandro Hernández (At. Salamanca), con una marca de 8:37.93, y el bronce para el soriano del At. Soria, Beltrán Flores (8:44.46).

Para el 800 masculino, victoria del burgalés David Carranza (1:49.31), seguido del vallisoletano Marco Leonardo (1:50.63) y de abulense del At. Salamanca, Guzmán Caballero (1:51.25 MMP). En mujeres, triunfo de la vallisoletana del Club Atletismo Valladolid, Sandra Fernández (2:16.29), por delante de la leonesa del New Runners, Leire Blanco (2:17.11 MMP) y la vallisoletana del Racing, Daniela Cantalapiedra (2:17.64).

Y en los 400 una de las alegrías de la jornada, la reaparición de un Óscar Husillos que hizo su mejor marca de la temporada (46.14), en un apasionante duelo con el vizcaíno Markel Fernández (45.95), lo que no evitó que el palentino se llevará un nuevo título regional. El podio se completó con los burgaleses Álvaro Saiz (Image FDR) y Alex Ibáñez (Aranda), mejorando sus marcas personales con 48.85 y 48.94, respectivamente. En cuanto a la prueba femenina, protagonismo para Nora Suárez. La leonesa se llevó el oro en el 400 (54.75) y minutos después en el 200 (24.71). El primer podio se completó con la abulense Andrea Jiménez (55.30 MMT) y la salmantina de la Usal, Carla Rodríguez (56.00 MMP), mientras que en el segundo podio subían la palentina del Puentecillas, Miriam Catalina (24.91 MMP), y la leonesa de Ule, Olga Guerra (24.99). Por último, el título masculino del 200 fue para el vallisoletano del Racing, Mateo Pindado (22.17), con los burgaleses Abraham Favour Miller (Image) y Álvaro Terrados (AMA), completando el podio con 22.44 y 22.46, respectivamente.