El Moreno Sáez derrota con claridad al Arona y pierde en el quinto set ante el Haris en un intenso fin de semana

El Club Voleibol Haris de Santa Cruz de La Laguna (Tenerife) se convirtió en el tercer equipo que derrota esta temporada al Moreno Sáez Sporting en el Grupo A de la Primera División Masculina. Por 2-3 (25-27, 23-25, 25-16, 25-20 y 11-15) vencieron los insulares el domingo en el Polideportivo de Los Pajaritos, apenas unas horas después de que la escuadra soriana hubiera doblegado en el mismo escenario al Arona Spring In Motion por un claro 3-0 (25-16, 25-22 y 25-11). El Moreno Sáez Sporting no perdía desde que lo hiciera el 13 de diciembre en la cancha del Palencia CyL 2026. Con anterioridad, los sorianos habían caído -en su primer partido como locales del curso- frente al Jatorkide de Vitoria. El denominador común de estas tres derrotas es que han llegado en el quinto set, lo que le permite sumar un punto al equipo perdedor.

El Moreno Sáez Sporting continúa en solitario al frente de la clasificación, con 44 puntos y seis de ventaja sobre el segundo, que es el Palencia CyL 2026. La Fase de Ascenso a Superliga 2 la disputarán los dos primeros de cada grupo, por lo que los rivales de los sorianos en la pugna por su primer objetivo son el Club Voleibol Oleiros de La Coruña -tercero, con 30 puntos- y el Club Voleibol Oviedo -cuarto, con 29 puntos y un partido menos-. El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo viajará el próximo sábado a Asturias para medirse al Grupo Covadonga de Gijón y recibirá siete días después -y antes de disfrutar de un fin de semana de descanso- al Club Voleibol Oleiros. Ese duelo frente a los coruñeses podría dejar al Moreno Sáez Sporting virtualmente clasificado para la Fase de Ascenso.

La contundencia con la que el Moreno Sáez Sporting se deshizo el sábado del Arona Spring In Motion (25-11 en el tercer set, con varios no habituales en pista) no se tradujo el domingo en un juego brillante ante el Club Voleibol Haris. Los tinerfeños aprovecharon las facilidades con las que se encontraron para ganar los dos primeros sets de forma igualada. El Moreno Sáez había pecado de falta de intensidad en las dos primeras mangas, reaccionó en la tercera y forzó el quinto set, en el que no se rendiría, pese a ir perdiendo por 5-10. Un parcial de 3-0 (8-10) puso la emoción en el marcador y el cuadro local todavía se acercaría hasta al 10-11 y el 11-12. Hasta ahí llegaron las opciones de victoria del Moreno Sáez Sporting, que encadenaba seis victorias antes del tropiezo del domingo frente al Haris.