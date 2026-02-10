La soriana Marina Rupérez, galardonada con el Premio Panenka 2025 al mejor gol amateur de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La jugadora del San José Marina Rupérez ha sido galardonada con el Premio Panenka 2025 al mejor gol amateur de España.

La soriana era una de las once nominadas por la revista Panenka a mejor gol amateur del pasado año 2025. La soriana, de 16 años de edad, se ha alzado con el galardón por el gol que anotó la Gimnástica Segoviana, donde su equipo ganó por 6-0.

Marina Rupérez se mostraba muy contenta por este premio y quiso agradecer a todas las personas que le han votado para hacerse acreedora de este premio Panenka. La defensa del San José también agradecía el respaldo de su equipo, de sus compañeras y de su familia.