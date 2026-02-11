El CSB Semillas Adolfo Martínez pierde ante Torrelavega 66-55

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durísima derrota dl CSB Semillas Adolfo Martínez en tierras cántabras donde Torrelavega se llevó un triunfo vital por 66-55. Las sorianas contaban para este partido con dos bajas bastante sensibles, lo que junto al largo viaje hasta Torrelavega no las ayudó para afrontar este partido no pudiendo consumar la ansiada victoria ante un potente rival.

Las fuerzas durante el primer y segundo cuarto fueron similares, con un estilo de juego muy similar para ambos equipos, yéndonos al final del primer cuarto a un 14-14.

Sin embargo, en el segundo cuarto las rivales supieron aprovechar su altura para castigar a las sorianas en el rebote ofensivo y los fallos de cara a canasta que fueron aprovechados por las locales llevando el marcador al descanso a un 30-25 para las cántabras.

Tras el paso por vestuarios el equipo tuvo una desconexión clave para el devenir del partido, ya que permitieron al rival anotar fácilmente llevando a un resultado adverso al equipo visitante para afrontar el último cuarto de 50-35.

A pesar de la diferencia en el marcador, las sorianas siguieron creyendo en la remontada pero esta vez no se pudo consumar pese a un gran último cuarto 16-15 que se decidió con el gran acierto desde la línea de tiros libres.

Un partido muy físico lo que unido a la gran permisividad en el contacto terminó perjudicando al equipo soriano en gran medida también por el menor tamaño del equipo.

Ahora lo que toca al equipo soriano es seguir trabajando, para lograr no tener estas desconexiones y mejorar el ritmo de juego. Estas chicas sorianas son muy capaces de lograrlo y el próximo partido contra ellas es clave, a vida o muerte, que será justo dentro de un mes por lo que tienen tiempo para seguir trabajando y mejorando ciertas imprecisiones mostradas en el partido.

La semana que viene recibirán en casa a las cántabras Raisan Eloy Villanueva en Soria, el domingo 15 de febrero a las 16:00 en el Pabellón San Andrés.