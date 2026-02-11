El Medio Maratón Ciudad de Soria 2026 abre inscripciones y se celebrará el 26 de septiembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Serán 41 las ediciones que celebre el Medio Maratón Ciudad de Soria - Abel Antón el próximo sábado 26 de septiembre y las inscripciones para esta cita única de las carreras populares sorianas ya están abiertas. Además, y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la prueba contará no solo con el medio maratón, sino que también habrá oportunidad para aquellos que deseen apuntarse a la Carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural y a las Carreras Infantiles Joven IN.

Las inscripciones del Medio Maratón Ciudad de Soria - Abel Antón están disponibles en la página web oficial del evento y cuentan con un precio reducido de 20,60€ para los 100 primeros inscritos. Por su parte, la organización también ha puesto a disposición de los participantes las inscripciones de la Carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural, que en este caso cuentan con un precio reducido de 12,60€ para los 100 primeros inscritos.

Además, desde la organización se realizará próximamente una comunicación sobre las modificaciones del recorrido en el Medio Maratón tras haber escuchado las recomendaciones de los participantes en ediciones anteriores. El objetivo es ofrecer un trazado todavía más espectacular, icónico y visual, además de cómodo y seguro para los deportistas en el que se seguirán atravesando lugares emblemáticos como la Alameda de Cervantes, la Plaza Mayor o el Río Duero, además de pasar junto a lugares tan reconocidos como la Iglesia de Santo Domingo, la de San Juan de Rabanera, el Palacio de los Condes de Gómara o la Ermita de San Saturio.

También carreras infantiles

Como viene siendo habitual, el Medio Maratón Ciudad de Soria - Abel Antón también tendrá espacio para los más jóvenes con la Carrera Joven IN que se disputará en la mañana del sábado 26 de septiembre, como aperitivo a la gran fiesta del running soriano. Las inscripciones para estas carreras infantiles, divididas en seis categorías (desde nacidos en 2013 a nacidos en 2025), ya están abiertas y tienen un coste de 8,30 euros.

Información clave

Medio Maratón Ciudad de Soria - Abel Antón

Distancias: Medio Maratón, 5K y carreras infantiles.

Día: 26 de septiembre

Hora: 12:00h (carreras infantiles), 17:00h (5K) y 17:50h (21K).

Inscripciones: https://mediomaratonabelanton.es/