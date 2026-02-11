El rugby en Soria, sin instalación tras el cierre de Los Pajaritos y en riesgo de cancelación del torneo de touch rugby

El Estadio de Los Pajaritos está cerrado por el mal estado del césped por los temporales de lluvia y nieve.HDS

El Club de Rugby Ingenieros de Soria, único club de rugby de la provincia y con más de 25 años de trayectoria, quiere trasladar públicamente la situación que atraviesa tras el cierre del Estadio Municipal de Los Pajaritos, cerrado por el mal estado del césped como consecuencia de los temporales, "una circunstancia que ha dejado al club sin una instalación municipal estable y sin una alternativa clara para poder desarrollar con normalidad su actividad deportiva".

Actualmente, el club cuenta con más de 160 fichas federativas, distribuidas en todas sus secciones como son la Escuela de Rugby Caja Rural de Soria, el equipo senior masculino, el conjunto senior femenino y el equipo de Touch Rugby

Desde el cierre del estadio, "el club ha solicitado en reiteradas ocasiones soluciones temporales y estables, sin haber recibido hasta la fecha una respuesta concreta y estable por parte de las instituciones. Esta falta de definición ha generado una situación de incertidumbre que afecta a todas las secciones del club".

El cierre de Los Pajaritos ha vuelto a poner de manifiesto "la necesidad de instalaciones municipales multideportivas, capaces de dar respuesta a todas las disciplinas deportivas de la ciudad". El rugby, que comparte el estadio y lo hace en condiciones claramente mejorables -con limitaciones en vestuarios, goteras y duchas de agua fría-, ha asumido siempre estas circunstancias con responsabilidad y voluntad de convivencia. "Sin embargo, ante el cierre del campo, el club se ha quedado sin un espacio alternativo garantizado".

El Club de Rugby Ingenieros de Soria considera importante "recordar que no fue sencillo llegar a jugar en Soria capital". Durante varios años, el club desarrolló su actividad en Almajano, un campo cuyo uso el club agradece, pero que no contaba con las instalaciones necesarias para el desarrollo normal de la competición, especialmente en lo relativo a duchas y servicios básicos, lo que dificulta tanto la actividad deportiva como la organización de partidos oficiales. El esfuerzo realizado entonces por jugadores, familias y entrenadores permitió finalmente consolidar el proyecto en la ciudad, "un camino que ahora preocupa volver a recorrer".

El club quiere "agradecer públicamente" el apoyo recibido por parte de otras entidades deportivas. En especial, al CD Numancia, que ha cedido un campo de su Ciudad Deportiva para que los equipos senior puedan entrenar esta semana y la que viene, y al CD Calasanz, que permitió que los equipos senior la semana pasada y el equipo de Touch Rugby pudieran entrenar gracias a anulaciones puntuales. "Estos gestos demuestran que existe colaboración entre clubes, aunque no sustituyen una solución estructural".

"La situación es especialmente grave para el deporte base". La Escuela de Rugby Caja Rural de Soria, con más de 60 niños y niñas federados, dispone actualmente de solo una hora semanal en el Polideportivo de Fuente del Rey, al tratarse de la única franja horaria disponible, sin que se haya ofrecido ninguna alternativa adicional.

En lo que respecta al Touch Rugby, el club afronta una "situación especialmente delicada", ya que esta semana no dispone de ninguna instalación municipal donde entrenar, a escasos días de la celebración de un evento internacional que lleva meses de preparación.

Torneo internacional en riesgo

A esta problemática se suma la incertidumbre en torno al Torneo de Touch Rugby previsto para el próximo día 28, correspondiente a la Tercera Ronda del Six Darts International Series, un evento internacional que el club lleva meses organizando y para el que ya existen compromisos adquiridos con equipos participantes, organización del circuito y patrocinadores locales.

Numerosos deportistas procedentes de fuera de Soria han realizado ya reservas hoteleras, y el club ha asumido gastos previos para la organización del evento. Además, empresas y entidades locales como Cañada Real, Soria Natural, Marca de Garantía Torrezno de Soria, Pastisoria, La Despensa, Frutas Marín, Distribuciones Navalpotro, Croquetando e Iker Eguizabal Fisioterapia han mostrado su apoyo al torneo.

A menos de tres semanas de la fecha prevista, y debido al cierre del Estadio Municipal de Los Pajaritos por el estado del césped tras los temporales, "el club no dispone de confirmación sobre ninguna instalación alternativa en la que pueda disputarse el torneo". A esta situación se suma que "no existe ninguna previsión de reapertura del estadio", ya que no se ha mantenido hasta el momento ninguna reunión con los responsables municipales del mantenimiento del césped que permita conocer el estado real de la instalación o los plazos previstos.

Esta falta de información y de alternativas impide planificar el evento con un mínimo de seguridad. Tras consultar con la organización del circuito Six Darts International Series, se ha trasladado al club la necesidad de contar con una respuesta definitiva antes del viernes 13 de febrero. En caso de no recibir garantías en ese plazo, el club se verá obligado a cancelar el torneo, con el consiguiente perjuicio deportivo, económico y de imagen tanto para el club como para la ciudad de Soria.

Por este motivo, "el club solicitó formalmente una reunión el lunes 9 de febrero con los responsables municipales correspondientes. Ante la falta de respuesta, hoy 11 de febrero se ha reiterado dicha solicitud, pidiendo la convocatoria de una reunión antes del viernes 13, con el objetivo de confirmar una instalación para el torneo del día 28, así como para el encuentro liguero del día 21 y abordar de manera global la continuidad de la actividad del club en las instalaciones municipales mientras el Campo de Los Pajaritos permanezca cerrado".

El Club de Rugby Ingenieros de Soria confía en que esta situación pueda "reconducirse mediante el diálogo, la planificación y una respuesta clara, que permita garantizar la continuidad de un proyecto deportivo y social que educa en valores, fomenta hábitos de vida saludables y proyecta el nombre de Soria fuera de la provincia".