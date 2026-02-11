Las cadetes del Sporting Santo Domingo doblegan al líder

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino jugó el domingo su mejor partido del curso y doblegó por 3-2 al San José Rojo de Valladolid, que había vencido en los diez partidos disputados antes de visitar el Polideportivo San Andrés. Las sorianas, con ocho victorias y tres tropiezos, están en la tercera plaza de la clasificación. Líder de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino continúa el Hospital Latorre Sporting A, que inició la segunda vuelta con una victoria por 3-0 ante el tercer clasificado, el San José Rojo pucelano. También ganaron el pasado fin de semana los alevines del Sporting Río Duero A (0-2 ante el Río Duero Sporting) y las alevines del Sporting Santo Domingo C (2-1 en un amistoso ante el Agustinas de Valladolid).

Las cadetes del Sporting Santo Domingo A también superaron (3-0) al San José Blanco en su segundo duelo del día. Peores resultados cosecharon las infantiles del Hospital Latorre Sporting B (0-3 en la Liga Oro ante el San José Rojo) y las cadetes del Sporting Santo Domingo B, que sufrieron sendas derrotas en la Liga Plata ante el Lourdes Stella y el Agustinas de Valladolid. Frente a los mismos rivales perdieron, también en la Liga Plata, las infantiles del Hospital Latorre Sporting C. Las alevines del Sporting Santo Domingo B y el Sporting Santo Domingo C, dentro de la Liga Plata, sufrieron sendos tropiezos ante el Río Duero. En la Liga Plata, las alevines del Sporting Santo Domingo D fueron superadas por el Agustinas. Y los benjamines del Sporting Río Duero perdieron por 2-1 frente al Río Duero Sporting alevín.

Los Campeonatos Regionales de Edad de las diferentes categorías determinarán qué equipos de Castilla y León se clasifican para los distintos Campeonatos de España, programados para los meses de mayo y junio. Actualmente, son dos los conjuntos que tienen muchas opciones de medirse a los mejores del país: el Hospital Latorre Sporting A infantil femenino y el Sporting Río Duero alevín masculino. Estos dos equipos conquistaron sendos cuartos puestos en la última Copa de España, celebrada en Valladolid a finales del pasado mes de diciembre, y no han perdido ningún partido en sus respectivos Campeonatos Regionales de Edad. El Hospital Latorre Sporting A acumula nueve victorias por 3-0 y otra por 3-1 y el Sporting Río Duero ha ganado por 2-0 sus cinco encuentros.