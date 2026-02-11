El Calasanz juega este domingo su partido aplazado en Villarcayo

El Calasanz de Fran Valero aprovecha el descanso de la Regional de este fin de semana para jugar su aplazado en Villarcayo.Montesegurofoto

La Primera Regional de Aficionados tiene descanso este fin de semana y es aprovechado por varios equipos para jugar sus partidos aplazados. Este es el caso del Calasanz que el domingo, desde las 16.30 horas, visitará al Villarcayo Nela para disputar el choque de la jornada 17 que no se pudo celebrar debido a la nieve.

El Calasanz es el líder de la clasificación con 39 puntos, los mismos que suma el Internacional Vista Alegre que es segundo. El Turégano es tercero con 38 puntos después del empate del pasado fin de semana precisamente ante el Calasanz.

Internacional Vista Alegre y Turégano también tienen pendientes dos compromisos aplazados que los jugarán esta semana. El Internacional Vista Alegre recibe este jueves desde las 19.00 horas al Briviesca y el Turégano juega el domingo en casa contra el Coca a partir de las 16.30 horas.

El San José tampoco pudo jugar ese fin de semana del 24 y 25 de enero a causa de la nieve y su partido aplazado contra la Cebrereña se jugará el próximo 2 de abril, día de Jueves Santo.