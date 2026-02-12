El Máster Nacional sub 17, la cita más destacada del Bádminton Soria este fin de semana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 disputarán este fin de semana tres pruebas puntuables para el ranking nacional con la presencia de cinco jugadores, siendo la prueba más destacada el Máster Nacional sub17 que se disputará en la localidad zaragozana de Alfajarín durante las jornadas de sábado y domingo.

Jimena Ayllon será la única representante soriana en esta prueba disputando las modalidades de individual y de dobles femeninos haciendo pareja con la jugadora local, Olalla Herrero. En esta modalidad la pareja parte como cuarta cabeza de serie, con serias opciones de hacerse con una medalla, mientras en que en individual deberá esforzarse para acceder al cuadro final. Ha quedado encuadrada en el grupo H con rivales contra las que se ha enfrentado previamente obteniendo resultados alternos en dichos encuentros.

Por otro lado, los hermanos Álvaro y Carmen Gómez se desplazarán hasta Solares, en Cantabria, sede de una prueba puntuable para el ranking nacional. Carmen, inscrita en la categoría sub-19 competería tanto en los individuales como en los dobles mixtos junto al vallisoletano Isaac Martín, mientras que Álvaro, en la categoría sub17 también disputará los individuales y los dobles masculinos donde parte como cabeza de serie número uno.

Finalmente, y en la jornada del domingo, el senior Santiago Martínez será de la partida en la prueba que organizará la Federación Madrileña en Guadarrama. El soriano parte como cabeza de serie en el cuadro de individual completando su participación en el doble mixto con su habitual pareja, Beatriz Martín, del Club Bádminton Leganés.