César Palacios, convocado por el Real Madrid para jugar contra la Real Sociedad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El futbolista soriano, César Palacios, es uno de los jugadores convocados por Álvaro Arbeloa para el encuentro de esta tarde en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad a partir de las 21.00 horas tras entrenar con el primer equipos. El centrocampista soriano cuenta con toda la confianza de Álvaro Arbeloa siendo uno de los cinco canteranos llamados por el técnico para su primer encuentro dirigiendo al primer equipo para suplir las bajas que éste tenía.

La convocatoria de César Palacios para el partido ante la Real Sociedad y de ahí que el soriano no fuera titular en el derbi de filiales disputado el pasado viernes en el Alfredo Di Stefano ante el Athletic de Bilbao. Palacios fue clave en el encuentro al saltar al terreno de juego en el minuto 57 y hacer el gol que supuso la victoria del equipo blanco por 2-1 en el 92.