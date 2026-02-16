Bronce para Jimena Ayllón en el Máster sub17 de Aragón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana se celebró en Alfajarín el segundo Máster Nacional sub17 de la temporada y qué contó con Jimena Ayllón como jugadora del Club Bádminton Soria-CS24.

Pese a ser jugadora de primer año de la categoría ya está consiguiendo resultados destacados como el logrado en esta cita. Las mejores prestaciones las consiguió en la modalidad de doble femenino junto a la zaragoza Olalla Herrero. Accedieron a semifinales sin ceder un set, cayendo derrotadas en esta ronda por la pareja favorita y a la postre vencedora por tres sets. El primer set cayó del lado de Jimena y Olalla y en el segundo cayeron derrotadas por 19-21 habiendo estado muy cerca de poder hacer cerrado el encuentro en dos sets. Esta medalla de bronce les consolida como una de las parejas fuertes del circuito nacional.

Jimena también disputó la modalidad de individual, no pidiendo superar la fase de grupos. En todos los dos encuentros demostró gran calidad de juego habiendo tenido muchas opciones de haber vencido a jugadores de mejor ranking y experiencia que la soriana.

Además de esta competición, los hermanos Alvaro y Carmen Gómez compitieron en la localidad cántabra de Solares en una prueba valedera para el ranking nacional. Ambos cuajaron una excelente competición logrando Álvaro la medalla de oro en el doble masculino sub17 mientras que Carmen lograría sendas medallas de plata en las dos modalidades en las que participó, la de individual y la de dobles mixtos de la categoría sub-19.

La última presencia de sorianos en competiciones, a lo largo del fin de semana, fue la del senior Santiago Martínez en la prueba organizada por la Federación Madrileña en Guadarrama. Las presentaciones de Santiago fueron excelentes logrando el oro tanto en individual como en dobles mixto junto a la extremeña Beatriz Martín.