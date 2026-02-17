EL CSB Décimas pierde con un igualado marcador ante La Fecha, uno de los favoritos al triunfo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nueva derrota del CSB Décimas tras un partido muy exigente contra uno de los favoritos de la liga y que se decidió en los instantes finales.

Buena salida de los de Pucela que abrieron una primera ventaja con 10 a 23, si bien los sorianos, a diferencia de partidos anteriores, con una gran actitud defensiva se acercaron en el marcador 18 a 24.

En el Segundo cuarto nuevamente las imprecisiones y errores no forzados hicieron ampliar la renta de los visitantes hasta llevar el luminoso a 35 a 47.

La vuelta de vestuarios cambió la tónica del partido, gracias a una muy buena defensa colectiva y a un juego dinámico en ataque, acompañado del acierto desde la línea de tres el marcador llegó la remontada y la igualada en el marcador de 66 a 62 tras un parcial de 31 a 15 para el CSB Décimas.

En el último cuarto, la igualdad se mantuvo y sólo el acierto en los triples por parte de los vallisoletanos en dos momentos claves hicieron que la victoria se fuera lejos del San Andrés de Soria.

Cabe resaltar también que en este partido debutó Cameron Stiit que con sólo una semana de entrenamientos rindió a gran nivel junto con el equipo.

Semana dura y complicada la que tiene el CSB por delante con bajas importantes y doble jornada, miércoles 20:30 Salamanca y Domingo 13:30 en Palencia.